Demir fiyatları Çin beklentileriyle toparlandı

Dalian'da demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'den daha fazla mali teşvik umutları ve çelik ürünlerine yönelik artan mevsimsel taleple toparlandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, bir önceki seansta yüzde 4'ten fazla düştükten sonra sabah işlemlerini yüzde 1,15 artışla 792,5 yuan/ton (112,19 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 2,16 artışla 107,15 dolar/ton oldu.

Çin Maliye Bakanlığı'nın cumartesi günü yapılması beklenen basın toplantısında ekonomiyi canlandırmak için mali teşvik planlarını detaylandıracağı ve büyümeyi canlandırmak için daha güçlü politikaların sinyalini vereceği bildirildi.

Analistler, açıklamanın daha fazla teşvik önlemi spekülasyonunu artırdığını ve demir cevheri vadeli işlemlerini desteklediğini söyledi.

Analistlere göre önümüzdeki haftalarda ve aylarda bir mali teşvik hamlesi beklemeye devam ediliyor. Analistler daha güçlü politika desteği beklentisiyle 2025 büyüme tahminlerini yıllık yüzde 4,6‘dan yüzde 4,8’e yükseltti.

Bugün Çin Merkez Bankası'nın borsayı canlandırmayı amaçlayan bir takas programını başlatmasının ardından Çin hisseleri açılışta yükseldi.

Çinli danışmanlık şirketi Steelhome, çelik piyasasının önemli “altın Ekim” dönemindeki güçlü mevsimsel talebin de endüstriyel çelik ürünleri için arz-talep dengesindeki iyileşmeyi desteklediğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,77 düşerken, kok kömürü yüzde 0,16 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,14, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,36 arttı, paslanmaz çelik yüzde 0,07 düştü ve filmaşin yatay seyretti.