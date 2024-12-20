Demir fiyatları Çin ve Fed’le 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

Demir cevheri, Çin endişeleri ve Fed görünümü nedeniyle 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, seansın başlarında 767,5 yuan/ton ile 22 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından gündüz işlemlerini yüzde 1,08 düşüşle 778,5 yuan/ton (106,66 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 07.00'da yüzde 0,43 düşüşle 102,25 dolar/tona geriledi. Kontrat sena başlarında 100,9 dolar/ton ile 25 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Bir analist “Çin'in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı etrafındaki hissiyata dayalı balonun, Mart 2025'e kadar hiçbir somut teşvik önlemi belirtilmeden eninde sonunda patlayacağı için bu düzeltmeyi uzun zamandır bekliyorduk” yorumunda bulundu.

Analistler, Fed'in gelecek yıl daha az faiz indirimi göreceğine dair yorumunun da geniş emtialar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 0,9 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,5, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,55 ve paslanmaz çelik yüzde 0,92 düşerken filmaşin yüzde 0,14 arttı.