Demir fiyatları gerilerken, haftalık kazanç sürüyor

Demir cevheri, riskten kaçış hissiyatıyla geriledi, ancak haftalık kazanca hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri, gün ortasında yüzde 1,2 düşüşle 768,50 yuan/ton (106,06 dolar) seviyesinden işlem gördü. Kontrat şimdiye kadar haftalık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 08.07'de yüzde 1,3 düşüşle 100,70 dolar/tondan işlem gördü. Şu ana kadar haftalık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede, “Çin'in günlük sıcak metal üretimi istikrarlı ve yüksek bir seviyede. Bu da demir cevheri tüketiminin kış yoğun olmayan sezonda bile güçlü kalacağı anlamına geliyor” dedi.

Analistler, Çin'in çelik üretiminde son haftalarda görülen konjonktür karşıtı artışın, gelecek yıl potansiyel ABD tarifeleri öncesinde üretim ve ihracata önden yüklemenin bir işareti olabileceğini belirtiyor.

Ancak, Ukrayna-Rusya savaşında artan çatışma nedeniyle finansal piyasalarda riskten kaçış eğilimi fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,5 düşüşle 1.285 yuan/tondan ve kok kömürü yüzde 1,8 düşüşle 1.901,50 yuan/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki (SHFE) çelik göstergeleri de düştü. İnşaat demiri yüzde 1,4 düşüşle 3.279 yuan/tondan, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,2 düşüşle 3.452 yuan/tondan, filmaşin yüzde 1,1 düşüşle 3.578 yuan/tondan ve paslanmaz çelik yüzde 1,1 düşüşle 13.195 yuan/tondan işlem gördü.