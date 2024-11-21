Demir fiyatları haftalık zirvesinde

Demir cevheri fiyatları, yatırımcı ve işlemcilerin Çin'in görünümüne ilişkin yeni bir yönlendirme beklerken, yüksek liman stoklarına karşı güçlü yakın vadeli talebi tartmasıyla bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.43'te yüzde 0,45 artışla 778 yuan/tondan (107,45 dolar) işlem gördü. Kontrat, erken işlemlerde 782 yuan ile 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, yüzde 0,86 artışla 101,9 dolar/ton oldu. Kontrat erken işlemlerde 102 dolar/ton ile 11 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, cevher fiyatlarının dirençli talepten bir miktar destek bulduğunu ancak, deniz yoluyla gelen kargoların artması nedeniyle liman stoklarının yükselmesi yukarı yönlü hareket alanını sınırladığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,51 ve yüzde 0,13 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kazandı. İnşaat demiri yüzde 0,39, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,3 yükseldi.