  1. Ekonomim
  2. Demir-Çelik
  3. Demir fiyatları haftalık zirvesinde
Takip Et

Demir fiyatları haftalık zirvesinde

Demir cevheri, dirençli talebin desteğiyle bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir fiyatları haftalık zirvesinde
Takip Et

Demir cevheri fiyatları, yatırımcı ve işlemcilerin Çin'in görünümüne ilişkin yeni bir yönlendirme beklerken, yüksek liman stoklarına karşı güçlü yakın vadeli talebi tartmasıyla bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.43'te yüzde 0,45 artışla 778 yuan/tondan (107,45 dolar) işlem gördü. Kontrat, erken işlemlerde 782 yuan ile 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, yüzde 0,86 artışla 101,9 dolar/ton oldu. Kontrat erken işlemlerde 102 dolar/ton ile 11 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, cevher fiyatlarının dirençli talepten bir miktar destek bulduğunu ancak, deniz yoluyla gelen kargoların artması nedeniyle liman stoklarının yükselmesi yukarı yönlü hareket alanını sınırladığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,51 ve yüzde 0,13 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kazandı. İnşaat demiri yüzde 0,39, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,3 yükseldi.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artışABD'nin ticari ham petrol stoklarında artışKüresel Ekonomi

 

Demir-Çelik
Demir fiyatları talep ve Çin ile yükseldi
Demir fiyatları talep ve Çin ile yükseldi
Demir, gevşeyen dolarla kazançlarını artırdı
Demir, gevşeyen dolarla kazançlarını artırdı
Demirde kısa vadeli talep güçlü
Demirde kısa vadeli talep güçlü
Demir cevheri, artan arz ve zayıflayan çelik görünümü ile geriledi
Demir cevheri, artan arz ve zayıflayan çelik görünümü ile geriledi
Demir fiyatları Çin verilerinin etkisiyle yükseldi
Demir fiyatları Çin verilerinin etkisiyle yükseldi
Demir fiyatlarında Çin baskısı
Demir fiyatlarında Çin baskısı