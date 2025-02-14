Demir fiyatları kasırgayla yükseldi

Vadeli demir cevheri fiyatları, büyük üretici Avustralya'da kasırga kaynaklı arz kesintilerine ilişkin artan endişelerin desteğiyle yükseldi ve haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.00'da yüzde 0,67 artışla 824 yuan/tona (113,14 dolar) çıktı. Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,5 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 1,73 artışla 108,3 dolar/tona yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 1,8'e çıkarmaya hazırlanıyor.

Avustralya'nın dünyanın en büyük demir cevheri ihracat merkezi, bugün güçlü bir tropik kasırgaya hazırlanıyor ve ülkenin kuzeybatısındaki tüm önemli emtia limanlarının kapanmasına neden oldu.

Gümrük verilerine göre Çin geçen yıl yüzde 60'ı Avustralya'dan olmak üzere rekor düzeyde 1,24 milyar ton demir cevheri ithal etti.

Çinli bir işlemci, “Kasırga nedeniyle liman altyapılarında bir hasar meydana gelirse, durum ciddileşeceği için gerçek etkiyi değerlendirmek zor olacak” dedi.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerinin yol açtığı potansiyel küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler ve talepteki beklenmedik düşüş haftalık kazançları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,35 ve yüzde 0,7 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,12, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,21, filmaşin yüzde 0,17 yükselirken, paslanmaz çelik yüzde 0,41 düştü.

Devlet destekli Çin Demir Çelik Birliği, kısa vadeli etki sınırlı olsa da ABD'nin uzun vadede diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik edebileceğini ve Çin'in çelik ihracatının rekabet gücünü potansiyel olarak azaltabileceğini söyledi.