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Demir fiyatları tatil öncesi yükseldi

Dalian'da demir cevheri tatil öncesi stok artışıyla yükseldi, Singapur Borsasında (SGX 100) demir dolar/tonu yeniden test etti.

Haber Merkezi
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Demir fiyatları tatil öncesi yükseldi
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Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'deki çelik üreticilerinin tatil öncesi stok yenilemesinin desteğiyle üst üste ikinci seansta da yükseldi, ancak kuzey bölgesindeki yeni çevre kısıtlamaları kazançları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05:42'de yüzde 0,19 artışla 774,5 yuan/tona (106,12 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri ise seansın başlarında 99,9 dolar/tona düştükten sonra, TSİ 05:45'te yüzde 0,58 düşüşle 100,7 dolar/tondan işlem gördü.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Çelik üreticileri arasında demir cevherinin kış stoklaması hala devam ediyor, bu nedenle cevher fiyatlarının yakın vadede bir miktar destek bulacağına ve limanlardaki stoklamanın muhtemelen ocak ayı sonuna kadar devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Analist “Destek seviyesini 760 yuan/ton ve 770 yuan/ton, direnç seviyesini ise 810 yuan/ton olarak belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çinli çelik üreticileri genellikle 28 Ocak'ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı öncesinde, tatil süresince ve sonrasında üretim ihtiyaçlarını karşılamak için stok biriktiriyor.

Öte yandan çelik üretim merkezi Handan da dahil olmak üzere Çin'in kuzeyindeki birkaç şehir, hava kirliliği tahmini nedeniyle dünden itibaren acil müdahale ilan etti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,81 ve yüzde 0,84 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,24, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,09, paslanmaz çelik yüzde 0,81 güçlenirken, filmaşin yüzde 0,31 değer kaybetti.

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