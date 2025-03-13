Demir fiyatları toparlandı

Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri, küresel ticaret çatışmasına ilişkin endişelerin yukarı yönlü eğilimi sınırlamasına rağmen, Çin'deki kısa vadeli talebin dirençli kalması nedeniyle alım dalgasının etkisiyle toparlandı.

Singapur Borsası'nda gösterge Nisan ayı demir cevheri, TSİ 06.25'te yüzde 0,83 artışla 101,5 dolar/ton oldu.

Pekin merkezli bir demir cevheri tüccarı, “Fiyatlar temel olarak 95 ila 110 dolar/ton arasında hareket ediyor ve 100 doların altına her düştüğünde, kısa süre içinde açığa satış faaliyetleri nedeniyle bir toparlanma olacaktır” dedi.

Analistler, genellikle demir cevheri talebini ölçmek için kullanılan sıcak metal üretiminin, elverişli çelik marjları nedeniyle mart ayında daha da artacağını belirtti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı ise sabah işlemlerini yüzde 0,13 düşüşle 775,5 yuan/tondan (107,18 dolar) kapattı.

Çin'in sektördeki arz fazlası sorununu çözmek amacıyla ham çelik üretimini azaltma planına ilişkin görüşmelerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasa duyarlılığı azalırken, çelik üretiminin temel bileşeninin fiyatları çarşamba günü geriledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,59 ve yüzde 1,14 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,71, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,89, filmaşin yüzde 0,7 ve paslanmaz çelik yüzde 0,33 yükseldi.