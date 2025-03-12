Demir fiyatlarında yükseliş sınırlandı

Demir cevheri, Çin'in yıllık parlamento toplantısının sona ermesinin ardından yatırımcıların yakın vadeli tüketim beklentilerine odaklanmasıyla yükseldi, ancak küresel ticaret savaşının talep görünümü üzerinde olumsuz etki yaratma endişeleri kazanımları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs demir cevheri sözleşmesi, sabah işlemlerini yüzde 0,97 artışla 779,5 yuan/ton (107,78 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'nda referans Nisan demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 0,73 artışla 101,5 dolar/tona çıktı.

Kontrat, seansın erken saatlerinde 3 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 102,05 dolar/tona ulaştı.

Analistler, geçtiğimiz hafta demir cevheri varışlarının beklentilerin altında kaldığını, sıcak metal üretiminin ise artan hızını ivmelendirecek liman envanterlerinde büyük bir düşüşe yol açtığını kaydetti.

Danışmanlık şirketi Steelhome'un verilerine göre, büyük limanlardaki demir cevheri stokları, önceki haftaya göre yüzde 2,5 ve önceki aya göre yüzde 4,1 düşerek 7 Mart itibarıyla yaklaşık bir yıllık düşük seviye olan 141,3 milyon tona geriledi.

Danışmanlık şirketi Mysteel analistleri, yüksek fırınlarında bakıma başlayan bazı çelik fabrikalarının, makul marjlar ve artan talep belirtileriyle kademeli olarak faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Ancak çelik fabrikalarının çelik ihracatındaki baskının daha fazla ticaret sürtüşmesiyle birlikte iç pazara da yansıyacağı için arz ve talep arasında bir denge sağlamak için üretim hızlarını esnek bir şekilde ayarlamaları gerekiyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,34, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,51, filmaşin yüzde 0,62 ve paslanmaz çelik yüzde 0,41 arttı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,23 ve yüzde 0,25 düştü.