Demir fiyatlarında artış sürdü

Demir cevheri vadeli kontratları, önemli üreticilerin düşük sevkiyatları ve Çin'in güçlü çelik ihracatının yardımıyla dördüncü seansta da yükselerek bir haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.14'te yüzde 1,57 artışla 778 yuan/ton (106,14 dolar) oldu ve 3 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 1,43 artışla 100,15 dolar/tondan işlem gördü. Günün erken saatlerinde 100,35 dolar/ton ile 3 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, dünyanın en büyük iki üreticisi olan Avustralya ve Brezilya'dan demir cevheri sevkiyatları 6-12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 9 düşüşle 23,88 milyon tona geriledi.

Ayrıca, çelik ihracatının güçlü seyretmesi nedeniyle talep beklentilerinin artması da ana çelik üretim maddesine yardımcı oldu.

Analistler, Çin'in çelik ihracatının rekabetçi fiyatlar, değer kaybeden yuan ve çelik üreticilerinin artan ihracat siparişleri nedeniyle ocak ve şubat aylarında da yıllık büyüme kaydedeceğini söyledi.

Artan ticari sürtüşmeler nedeniyle 2025 yılında çelik ihracatının 80 milyon ila 100 milyon ton arasında kalacağı tahmin ediyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,49 ve yüzde 0,79 artışla yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri karışık seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,9 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1 artarken, filmaşin yüzde 0,17 ve paslanmaz çelik yüzde 0,23 geriledi.