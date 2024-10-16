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Demir fiyatlarında karışık görünüm

Demir cevherinde fiyatlar, küresel arz görünümü ve Çin talebi tartışılırken karışık seyrediyor.

Haber Merkezi
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Demir fiyatlarında karışık görünüm
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Dalian'da demir cevheri vadeli kontratları, bugünkü işlemlerde düşerken, Singapur'da fiyatlar, borsa işlemcilerinin daha güçlü çelik ithalatı ve cevher ihracatı gösteren Çin ticaret verilerine karşı daha güçlü küresel arz beklentilerini tartmasıyla yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,44 düşüşle 794,0 yuan/ton (111,59 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 0,38 artışla 106,35 dolar/ton oldu.

Brezilyalı madenci Vale, üçüncü çeyrek demir cevheri üretiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,5 artarak neredeyse son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Görünüm güçlü

Analistler, beklentilerin, büyük ihracatçıların son arz kesintilerinin geride kaldığını ve daha fazla kazanç için görünümün güçlü olduğunu göstereceği yönünde olduğunu belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,92 ve yüzde 1,96 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,46, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,36 ve filmaşin yüzde 0,24 değer kaybederken, paslanmaz çelik yüzde 0,54 güçlendi.

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