Demir fiyatlarında yükseliş, haftalık bazda kaybı engellemedi

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, dokuz seanslık kayıp serisinin ardından bugün yükseldi, ancak Çin'deki çelik üretim kesintileri ve Washington ile Pekin arasında yoğunlaşan ticaret savaşı haberlerinin etkisiyle haftalık düşüşe hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.02'de yüzde0,65 artışla 777,5 yuan/ton (107,28 dolar) oldu. Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde3,12 düştü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde0,14 artışla 100,5 dolar/ton oldu ve bu hafta şimdiye kadar yüzde1,89 değer kaybetti.

Analistler, Pekin'in ekonomik büyümeyi destekleme çabalarının emtia piyasalarındaki havayı desteklediğini söyledi.

Çin çarşamba günü daha fazla mali teşviğin kilidini açarak tüketimi desteklemek ve iç talebi artırmak için daha fazla çaba gösterme sözü verdi.

Çin, sektördeki aşırı kapasiteyi ele almak için yaptığı son müdahalede herhangi bir hedef açıklamamasına rağmen, dev çelik endüstrisini üretim kesintileri yoluyla yeniden yapılandıracak.

Analistler, Çin Demir ve Çelik Birliği'nin verilerine dayanarak, günlük çelik üretiminin şubat ayında aylık bazda yüzde13 artış kaydettiğini, ham çelik üretiminin ise yüzde5 arttığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde1,88 ve yüzde1,01 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yatay seyretti. Filmaşin yüzde0,2, paslanmaz çelik yüzde0,75 yükselirken, inşaat demiri yüzde0,12 geriledi ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde0,15 değer kaybetti.