Demir fiyatlarını Çin emlak sektörü etkiledi

Demir cevheri, Çin'in zor durumdaki emlak piyasasında süregelen zayıflık, çelik üretiminin temel bileşenine yönelik talebin devam etmesiyle dengelemesiyle yatay seyretti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.52'de yüzde 0,45 düşüşle 778 yuan/tona (107,54 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, çok az değişerek 102,05 dolar/ton oldu.

Analistler, son yeni inşaat verilerinin hala dramatik bir düşüş gösterdiğini ve sektörden gelen çelik talebinde yakın zamanda hızlı bir toparlanma olasılığını ortadan kaldırarak çelik ve hammadde fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti

Bir zamanlar Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricileri arasında yer alan Sunac China, dün yaptığı açıklamada Aralık 2024'te sona eren yıl için daha geniş bir zarar bildirmeyi beklediğini açıkladı.

Analistlere göre ancak tüketim ihtiyaçları iyileşen çelik marjları ile destekleneceği için yakın vadede ciddi bir fiyat düşüş beklenmiyor.

Analistler, üreticilerin güçlü marjlar ve artan tali talep nedeniyle üretimlerini artırmasıyla ham çelik üretiminin mart ayında artmasını bekliyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,33 ve yüzde 0,46 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri gevşedi. İnşaat demiri yüzde 0,9, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,62, filmaşin yüzde 0,79 ve paslanmaz çelik yüzde 0,81 düştü.