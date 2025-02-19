  1. Ekonomim
  2. Demir-Çelik
  3. Demir kazancını sürdürdü
Takip Et

Demir kazancını sürdürdü

Dalian'da demir cevheri, Çin talebinin iyileşeceği beklentisiyle kazancını sürdürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir kazancını sürdürdü
Takip Et

Dalian'da vadeli demir cevheri fiyatları, talebin iyileşeceği ve Çin'de büyük stok eritmeye yol açacak daha az liman varışı beklentilerinin desteğiyle üst üste ikinci seansta da kazançlarını artırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.46'da yüzde 1,3 artışla 819 yuan/tondan (112,46 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, çok az değişerek 106,65 dolar/ton oldu.

Analistler, şubat ayının ikinci yarısında Çin limanlarına dünyanın en büyük dört üreticisinden gelen demir cevherinin 14 Şubat itibariyle bir önceki haftaya kıyasla keskin bir düşüşle 2019'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyeceğini ve bunun da limanlarda büyük stok erimelerine yol açacağını tahmin ediyor.

Çin'in zor durumdaki emlak sektörünü canlandırmak için ekonomik teşvik bahislerini artırması da fiyatlara bir miktar destek sağladı.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine ilişkin süregelen belirsizlikler kazançları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,37 ve yüzde 0,15 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,67, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,53, paslanmaz çelik yüzde 0,5 yükselirken filmaşin çok az değişti.

Citi bakır fiyatlarında beklentisini düşürdüCiti bakır fiyatlarında beklentisini düşürdüEmtia Haberleri

 

Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarındaKüresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarındaEkonomi

 

Demir-Çelik
Demir fiyatları dalgalı seyrediyor
Demir fiyatları dalgalı seyrediyor
Morgan Stanley’den çelik sektöründe şirket tavsiyesi
Morgan Stanley’den çelik sektöründe şirket tavsiyesi
Metal ihracatında birim fiyatlar yükseldi
Metal ihracatında birim fiyatlar yükseldi
Avustralya’da demir piyasasını kasırga vurdu
Avustralya’da demir piyasasını kasırga vurdu
Demir fiyatları kasırgayla yükseldi
Demir fiyatları kasırgayla yükseldi
Demir fiyatları Trump’ın tehditleriyle arttı
Demir fiyatları Trump’ın tehditleriyle arttı