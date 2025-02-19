Demir kazancını sürdürdü

Dalian'da vadeli demir cevheri fiyatları, talebin iyileşeceği ve Çin'de büyük stok eritmeye yol açacak daha az liman varışı beklentilerinin desteğiyle üst üste ikinci seansta da kazançlarını artırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.46'da yüzde 1,3 artışla 819 yuan/tondan (112,46 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, çok az değişerek 106,65 dolar/ton oldu.

Analistler, şubat ayının ikinci yarısında Çin limanlarına dünyanın en büyük dört üreticisinden gelen demir cevherinin 14 Şubat itibariyle bir önceki haftaya kıyasla keskin bir düşüşle 2019'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyeceğini ve bunun da limanlarda büyük stok erimelerine yol açacağını tahmin ediyor.

Çin'in zor durumdaki emlak sektörünü canlandırmak için ekonomik teşvik bahislerini artırması da fiyatlara bir miktar destek sağladı.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine ilişkin süregelen belirsizlikler kazançları sınırladı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,37 ve yüzde 0,15 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,67, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,53, paslanmaz çelik yüzde 0,5 yükselirken filmaşin çok az değişti.