Demir ve bakır fiyatları Çin ile yükselişte

Vadeli demir cevheri fiyatları, yeni Çin teşvikleri ve en büyük tüketicinin çelik talebindeki toparlanma beklentisinin piyasa duyarlılığını artırmasıyla kazançlarını ikinci seansa taşıdı ve haftalık artışa yöneldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,79 artışla 701,5 yuan/ton (98,70 dolar) seviyesinden tamamladı.

Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 2,86 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri ise TSİ 06.31'de yüzde 0,27 düşüşle 94,5 dolar/tondan işlem gördü.

Bloomberg News'in dün bildirdiğine göre Çin, bu ayın başlarında 5 trilyon dolardan fazla ödenmemiş ipotek faiz oranlarını düşürmeye hazırlanıyor.

Analistler, cumartesi günü beklenen konut fiyat verilerinin istikrar işaretleri açısından yakından inceleneceğini belirtti.

Çin piyasaları 16-17 Eylül tarihleri arasında tatil nedeniyle kapalı olacak ve 18 Eylül'de yeniden işlem görecek.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,55 ve yüzde 1,77 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi artış kaydetti. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,25, inşaat demiri yaklaşık yüzde 1,1, filmaşin yüzde 1,0 artarken, paslanmaz çelik yüzde 0,26 düştü.

Bakır fiyatları, Xi'nin açıklamaları teşvik umutlarını artırırken 2 haftanın zirvesine ulaştı

Bakır fiyatları, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ülkenin yıllık ekonomik hedefine ulaşması için çabalayacaklarını açıklamasının ardından teşvik umutlarıyla iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda aylık bakır, TSİ 06.13'te yüzde 0,7 artışla 9.275 dolar/ton olurken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır, yüzde 1,2 artışla 74.280 yuan/tona (10.449,76 dolar) çıktı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dün, yavaş ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazla önlem beklentilerinin ortasında, yetkilileri ülkenin yıllık ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye çağırdı.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede “Bu, duyarlılığı artırmak için gerçekten iyi. Emtia fiyatları teşvik beklentileriyle yükseldi.

Çin piyasaları 16-17 Eylül tarihleri arasında Sonbahar Ortası Festivali nedeniyle kapalı olacak.

Haftalık bazda LME'de bakır yüzde 3,1 artışla 1 Temmuz haftasından bu yana en büyük haftalık kazancı elde etti. Diğer tüm temel metaller de haftalık bazda yükseliş kaydetti.