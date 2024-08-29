Demir yükselirken, metal fiyatları baskılandı

Çoğu temel metalin fiyatları, Çin'den gelen talebe ilişkin süregelen korkular ve güçlü ABD doları nedeniyle baskılandı, ancak Eylül ayında ABD'nin faiz indirimine ilişkin beklentiler kayıpları sınırladı.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, erken işlemlerde bazı kayıpları telafi ettikten sonra, TSİ 07.43'te 9.260,50 dolar/ton seviyesinde yatay seyretti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 1,3 düşüşle 74.070 yuan/tondan (10.412,89 dolar) işlem gördü.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede, Çin ekonomisinde olası güçlü bir toparlanmayı gösteren işaretlerin olmaması nedeniyle havanın iyi olmadığını belirtti.

Dünyanın önde gelen madencilerinden BHP dün yaptığı açıklamada, bakırın konutlarda nihai kullanımının en önemli göstergesi olan konut tamamlamalarının 2024'te keskin bir şekilde daralması beklendiğinden, Çin'in bakır büyümesine ilişkin tahminini bu yıl yüzde 1-yüzde 2'ye düşürdü.

Ancak yine de piyasanın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının ardından faiz indirimine ilişkin daha net zaman çizelgeleriyle desteklendiği kaydediliyor.

Piyasa, ABD'de açıklanacak ve faiz oranlarının görünümüne ilişkin daha fazla ipucu verebilecek önemli enflasyon verisini bekliyor.

LME'de alüminyum yüzde 0,9 düşüşle 2.473,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 17.000 dolar/tondan, çinko yatay seyrederek 2.881 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 düşüşle 2.074 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,9 düşüşle 32.300 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,2 düşüşle 19.725 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 düşüşle 17.430 yuan/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 131.850 yuan/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 24.015 yuan/tondan ve kalay yüzde 1,9 düşüşle 262.830 yuan/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, Çin talebinin iyileşeceğine dair umutların yeniden yeşermesiyle yükseldi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de önümüzdeki haftalarda talebin iyileşeceğine dair umutların yeniden canlanmasıyla yükseldi, ancak yüksek stoklar ve türev çelik talebindeki toparlanmanın boyutuna ilişkin endişeler kazançları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,99 artışla 763,5 yuan/ton (107,21 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Eylül ayı demir cevheri, TSİ 06.42'de yüzde 1,34 artışla 102,15 dolar/tona yükseldi.

Analistler, sıcak metal üretiminin bu hafta düşmeye devam etmesine rağmen önümüzdeki hafta toparlanmasını beklendiğini ifade etti.

Ayrıca analistler, Çin'deki durgun talebin demir cevheri piyasasını baskılamaya devam etmesi nedeniyle 2024 demir cevheri fiyat tahminlerini yıllık ortalama 120 dolar/tondan 110 dolar/tona düşürdü.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,72 ve yüzde 0,43 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,4, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,15 yükseldi, filmaşin yüzde 1,32 düştü ve paslanmaz çelik yatay seyretti.

Devlet destekli Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Genel Sekreteri Jiang Wei, dün CISA'nın WeChat hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı çelik üreticileri, tüm sektörü saran kayıplar nedeniyle ekipman bakımına veya üretim kesintilerine başladı, bu da stokların bir miktar düşmesine ve çelik fiyatlarında bir toparlanmaya katkıda bulundu” dedi. Ancak Jiang'a göre toparlanma hala oldukça kırılgan.