Metal fiyatları, ABD ve Çin ekonomileriyle şekilleniyor

Bakır fiyatları, ABD dolarındaki gevşeme ve ABD Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimine gideceği yönündeki iyimserlikten destek bulurken, en büyük tüketici Çin'deki zayıf talep görünümü piyasayı kısmen olumsuz etkiledi.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07:02'de yüzde 0,6 artışla 9.080 dolar/tona çıktı ve bir önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 0,1 artışla 72.890 yuan/tona (10.245,71 dolar) yükseldi.

Yatırımcıların dünyanın en büyük ekonomisinin sağlığına odaklanması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarında beklenen indirim bu hafta bakır fiyatlarını büyük ölçüde etkiledi.

Analistler, son dönemdeki zayıf ekonomik verilerin yatırımcıların dördüncü çeyrekte daha büyük bir faiz indirimine yönelik bahislerini artırdığını söyledi.

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD enflasyon raporunu bekliyor.

Dolar, bir haftanın en yüksek seviyesinden gevşedi.

Geçen ay bakır ithalatındaki düşüşün de gösterdiği gibi, ekonomik ve üretimdeki yavaşlama Çin'den gelen talebi muhtemelen azalttı.

Demir cevheri, Çin talebindeki belirsizlik ve arzdaki gevşemeyle yatay seyrediyor

Vadeli demir cevheri fiyatları, borsa işlemcilerinin Çin'in çelik talebi görünümüne ilişkin endişelerini, azalan küresel arza karşı son ticaret verilerinin ardından tartmasıyla karışık seyretti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.50'de yüzde 0,36 düşüşle 684 yuan/tondan (96,12 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri ise yüzde 1,52 artışla 92,0 dolar/tondan işlem gördü.

Çin'in ihracatı ağustos ayında yaklaşık 1,5 yılın en hızlı artışını kaydetti, ithalat zayıf iç talep nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Çin'e yapılan emtia ithalatı, işlemcilerin durgun ekonomik faaliyetlerle mücadele etmesi nedeniyle ağustos ayında mevsimsel bazda hafifçe zayıfladı. Ancak analistler endüstrilerin kuzeydeki kış öncesinde faaliyetlerini artırmasıyla talebin iyileşebileceğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,97 düşerken, kok kömürü yüzde 0,28 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi artış kaydetti. İnşaat demiri yüzde 0,7, filmaşin yüzde 0,56, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,45 değer kazanırken, paslanmaz çelik yaklaşık yüzde 0,8 değer kaybetti.