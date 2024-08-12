Metaller ekonomik baskılarla geriliyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, artan arz baskısı nedeniyle geriledi. Analistlere göre işlemciler, zayıf inşaat faaliyetlerinin iç tüketimi azaltmasıyla Çin'deki yumuşak çelik talebini değerlendirdi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %1,62 düşüşle 730 yuan/ton (101,65 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, 15 Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 725,5 yuan/ton ile günlük en düşük seviyeye ulaştı.

Singapur Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri seansın başlarında 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 98,45 dolar/tona indikten sonra, TSİ 06.41'de %1,93 düşüşle 98,95 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler sevkiyatlardaki sürekli artışın ortasında arz baskısının arttığına dikkat çekti. Analistlere göre temmuz ayında yeni özel tahvillerin ihraç hızı yavaş kaldı ve altyapı sektöründen beklentilerini zayıflattı.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre Çinli çelik üreticilerinin yaklaşık %95'i zararla faaliyet gösteriyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %2,43 ve %3,09 düşüş gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik endeksleri, zayıf talep nedeniyle kayıplar bildirdi. İnşaat demiri %1,83, sıcak haddelenmiş rulo %2,06, filmaşin %1,83 ve paslanmaz çelik %1,26 düştü.

Bakır, ekonomik sıkıntıların talepteki iyileşmeyi gölgelemesiyle geriledi

Bakır fiyatları, makroekonomik zayıflığın fiziki talebin güçlendiğine dair son işaretlerden daha ağır basması nedeniyle baskılandı. Yatırımcılar küresel ekonomik görünümle ilgili daha fazla gösterge bekliyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.15'te %0,3 düşüşle 8.838 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, yatay seyrederek 71.410 yuan/tondan (9.944,30 dolar) işlem gördü.

Bakır fiyatları, ABD ekonomisinde durgunluk korkusunun finans piyasalarında sert satışları tetiklemesiyle geçen hafta başında düştü.

Perşembe günü ABD'de işsizlik başvurularının beklenenden daha fazla düştüğünü gösteren verilerin ardından duygu durumu iyileşti.

ABD çarşamba günü tüketici fiyatlarını açıklayacak ve Çin perşembe günü perakende satış ve endüstriyel üretim rakamlarını yayınlayacak.

Analistlere göre piyasayı destekleyen şey, fiyatlar düştükten sonra Çin'de yapılan bazı satın alımlar ve azalan stoklardı.

Analistler, talepteki güncellemeler ve rafine üretimin, piyasayı beklenenden daha erken fazlaya ittiğini ve piyasanın 2025 ve 2026'da fazlada kalmasının beklendiğini değerlendiriyor.

LME'de alüminyum %0,1 düşüşle 2.299 dolar/tondan, nikel %0,4 düşüşle 16.085 dolar/tondan, kurşun %0,5 artışla 2.048 dolar/tondan, kalay %0,2 artışla 31.350 dolar/tondan ve çinko %0,1 artışla 2.739,50 dolar/tondan işlem gördü.