Temel metaller ve demir fiyatları verilerle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07.49'da yüzde 0,2 artışla 9.418 dolar/tona yükseldi ve önceki seanstaki kazançlarını genişletti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 0,4 artışla 74.760 yuan/tona (10.560,52 dolar) çıktı.

ABD Merkez Bankası, dün parasal genişleme döngüsünü yüzde yarım puanlık indirimle başlattı.

Çinli emlak geliştiricilerinin hisseleri, Fed kararının Pekinli politika yapıcılara zayıf ekonomiyi canlandırmak için daha fazla alan açmasının ardından yeniden yükselişe geçti.

Bir işlemci, Çin'in zor durumdaki konut piyasasını desteklemek ve büyümenin toparlanmasını teşvik etmek için Kredi Prime Oranını (LPR) ve mortgage oranlarını düşürdüğüne dair spekülasyonlar olduğunu söyledi.

Desteklere karşı ABD dolarının güçlenmesi, dolar ile fiyatlandırılan emtiayı daha pahalı hale getirdi. Dolar, Fed kararının hemen ardından daha önceki düşüşünden toparlanarak genel olarak yükseldi.

Bu arada, Çin'in rafine bakır üretimi ağustos ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 artışla 1,12 milyon tona çıktı.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 kayıpla 2.532,50 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 artışla 2.903,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 16.295 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 artışla 2.052 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,3 artışla 31.700 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, azalan stoklar ve artan çelik ihracatı ile toparlandı

Vadeli demir cevheri fiyatları, Çin'in iç talebindeki düşüşün kazançları sınırlamasına rağmen, azalan stoklar ve Çin'den artan çelik ihracat hacminin desteğiyle toparlandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,73 artışla 686,5 yuan/ton (96,89 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri, TSİ 06:30'da yüzde 1,52 artışla 92,1 dolar/ton oldu.

Çinli danışmanlık şirketi Mysteel'in yayınladığı bir nota göre, fiyatların düşmesine rağmen, 18 Eylül'de Çin'in Sonbahar Ortası Festivali tatilinin ardından ticaretin yeniden başlamasıyla liman stokları ve deniz kargo piyasalarında demir cevheri alımları ısındı.

Steelhome verilerine göre, Çin'deki limanlarda toplam demir cevheri stokları 13 Eylül itibariyle haftalık bazda yüzde 0,73 düşüşle 149,4 milyon tona geriledi.

Analistler, Çin gümrüklerinden alınan son ticaret rakamlarının, yılın ilk sekiz ayında kümülatif çelik ürünleri ihracatının yıllık yüzde 20 artışla 70,58 milyon tona ulaştığını gösterdiğini belirtti.

Analistler, çelik ihracatındaki büyük hacimlerin iç talebin zayıfladığı bir ortamda gerçekleştiğini de vurguladılar.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri güçlendi. Filmaşin yüzde 2,46, inşaat demiri yüzde 0,8, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,75 ve paslanmaz çelik yüzde 0,6 değer kazandı.