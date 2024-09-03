Temel metallerin çoğunda fiyat düştü

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır yüzde 0,44 düşüşle TSİ 08:05'te ton başına 9.143 dolara gerilerken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı yüzde 0,3 düşüşle ton başına 73.570 yuan (10.327,93 dolar) oldu.

Dolar iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Doların yükselmesi, dolar cinsinden fiyatlandırılan metalleri diğer para birimlerine sahip olanlar için daha pahalı hale getiriyor.

Resmi verilere göre Çin'in imalat faaliyetleri ağustos ayında son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Sektör, metal talebinin büyük bir kısmını oluşturuyor ve Çin ekonomisinin sağlığı için en önemli göstergelerden biri.

Bir tüccar, “Emtialar üst üste ikinci gün de duman altında. Satışlar genel. Küresel Satın Alma Müdürleri Endeksleri zayıf. Talebin (toparlanacağına) dair güçlü bir beklenti yok. Ben teşvik ya da faiz indirimi bekliyorum. Bu daha uzun vadeli bir görüş. Faiz indirimleri gerçekleştiğinde -ve bunu yeterince hızlı yaparlarsa- ülkeler teşvik paketleri yayınlamaya başlayabilir” dedi.

Ancak, SHFE depolarında cuma günü 241.745 ton ile 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen stoklar bakırdaki kayıpları sınırladı.

LME alüminyum yüzde 0,4 düşüşle ton başına 2.414,50 dolar, nikel yüzde 0,3 düşüşle 16.575 dolar, çinko yüzde 0,55 düşüşle 2.825.50 dolar, kurşun yüzde 0,16 düşüşle 2.056,50 dolara geriledi, kalay ise yüzde 0,1 artışla 31.400 dolar seviyesine yükseldi.

SHFE alüminyum yüzde 0,5 düşüşle ton başına 19.560 yuan, çinko yüzde 0,7 düşüşle 23.675 yuan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 17.335 yuan, kalay yüzde 1,5 düşüşle 256.320 yuan ve nikel yüzde 0,1 artışla 128.950 yuan oldu.