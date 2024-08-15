Tosyalı’dan, Angola’da Sonangol ile ortak çelik yatırımı

Global yeşil çelik üreticisi Tosyalı, Türkiye, Cezayir, Libya Bingazi, Senegal, Angola ve İspanya’daki yatırımlarıyla dikkat çekerken Afrika’daki yatırımlarını Angola’da yeni bir iş birliğiyle daha da büyüteceğini duyurdu.

Angola Cumhuriyeti Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Pedro Azevedo, Angola'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio ve Angola'nın Petrol ve Gaz Üretim Şirketi Sonangol Yönetim Kurulu Başkanı Sebastiao Gaspar Martins, beraberlerindeki heyetle birlikte Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisini ziyaretinin ardından Tosyalı’dan müjdeli bir haber daha geldi.

Çelik tesisi kurulacak

Buna göre Tosyalı Iron & Steel Angola, Angola Cumhuriyeti’ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştireceği ortaklık ile mevcut demir cevheri yatırımına ilave olarak entegre bir demir çelik tesisi kurmak için iş birliğine gidecek. Bu iş birliği ile Kassinga Bölgesi’ndeki demir cevheri madenlerinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve ardından başkent Luanda'nın güneybatısındaki Mocamedes'te bulunan Sacomar Maden Terminali’nde bir çelik tesisi kurulması planlanıyor. Yeni iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Sayın Bakan ve beraberindeki heyetini Türkiye'de yeşil çeliğin merkezi olarak anılan Tosyalı Demir Çelik İskenderun Fabrikası'nda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu ziyaret vesilesi ile Tosyalı'nın Angola'ya olan inancının ve ülkenin başta demir-çelik ve madencilik olmak üzere petrol ve gaz dışı sektörlere yönelme stratejisine verdiğimiz güçlü desteğin altını bir kez daha çizdik. Angola’daki iş birliğimizin kapsamını genişleten bu yeni ortaklık yapısının her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hedef yıllık 10 milyon ton üretim

Tosyalı, Angola’daki en büyük demir cevheri rezervine sahip olan Kassinga Bölgesi’nde bulunan demir cevheri madenlerini işletmek amacıyla bölgedeki yatırımlarını sürdürüyor. Şirket 2 milyar ton demir cevheri rezervi bulunan bu proje ile fazlar halinde yıllık 10 milyon ton demir cevheri işleme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 2027’de tamamlanması planlanan yeni çelik tesisiyle de madenden tesise uzanan değer zincirinin tamamına hakim tam entegre bir endüstri kompleksi hayata geçirilmiş olacak. Bu proje ile Angola’nın petrol ve doğalgaz dışı sektörlerdeki endüstriyel yatırımlarının da önünün açılarak yerel ekonominin daha yaygın bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.