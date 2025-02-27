Türk üreticiler, ABD’de artık yerli çelik üreticileri ile rekabet edecek

MEHMET NABİ BATUK / ANKARA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, ABD Başkanı Trump’ın tüm ülkelerden yapılan çelik ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzalaması ile Türk Çelik Sektörü’nün ABD’ye geri dönüş umudunun doğduğunu aktardı. Türk çelik üreticilerine 2018 yılından bu yana uygulanan %25’lik verginin kaldırılmasını beklerken, ABD çelik piyasasında rakip ülkelerle vergilerin eşitlendiği yeni bir sürece gireceklerini ifade eden Dr. Veysel Yayan, “ABD pazarında bazı ülkelere tanınan %25’lik vergi muafiyetinin kaldırılmasını sağlayan bu durum, Türk üreticilere karşı haksız rekabetin engellenebilmesi açısından önemli bir adım olacak. Çünkü Türkiye, 2018 yılında ABD tarafından uygulanmaya başlanan %25 oranındaki vergi sonrasında, ABD pazarını kaybetmiş, vergi öncesi 2,4 milyon tona kadar çıkmış olan ihracat 100 bin ton seviyelerine kadar gerilemişti. Son olarak 2024 yılında ABD’ye yönelik çelik ürünleri ihracatımız 287 bin ton seviyesinin üzerine çıkmış olmakla birlikte, 2000’li yılların çok gerisindedir” dedi.

Trump’ın kararı ABD’de yerli çelik üretimini güçlendirecek

Söz konusu yeni vergi uygulamasının tüm ülkeleri kapsıyor olmasının, Türk çelik sektörü için ilk etapta kısmi avantaj sağlayacağını belirten Dr. Veysel Yayan, ihracatın kademeli bir şekilde artmasını beklediklerini söyledi. Süreç içerisinde ABD’de oluşan yeni çelik kapasiteleri ve %25 verginin ABD üreticilerine sağlayacağı avantaj sebebiyle, eski ihracat seviyelerine ulaşılmasının mümkün olmayacağını ifade eden Dr. Veysel Yayan, “Söz konusu kararın, bir taraftan ABD iç piyasasında Section 232 sonrası ortaya çıkan, özellikle yassı sıcak ürünlerde ton başına 1200 $’a kadar ulaşan fiyat farklılıklarına benzer marjların ortaya çıkması, diğer taraftan da; Amerikan çelik üreticilerine yatırımlarını yenileme, modernize etme ve hissedarlarına daha yüksek oranlarda kâr payı dağıtma imkanı vermesi bekleniyor. Ancak tüm bu değerlendirmemiz, mevcut uygulamanın ısrarla sürdürülmesi durumu için geçerlilik taşıyor. Mevcut durumun ek imkanlar elde etmek için, pazarlık unsuru olarak kullanılması ve şartların esnetilmesi ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.