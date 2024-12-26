Krizi fırsata çeviren armatörler en kârlı 3’üncü yılı geride bırakıyor

AYSEL YÜCEL

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, 2024 yılında lojistik sektörü ve küresel ticarette yaşanan önemli gelişmelere dikkat çekti. Jeopolitik gerginlikler ve tedarik zincirindeki zorlukların yılın genel tablosunu şekillendirdiğini belirten Engin, tüm olumsuzlara rağmen 2024'ünkonteyner taşımacılığı açısından en kârlı üçüncü yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi.

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, pandemi sonrası toparlanmaya çalışan küresel tedarik zincirlerinin jeopolitik krizler nedeniyle daha kırılgan hale geldiğini ifade ederek, büyük limanlardaki sıkışıklık, yüksek navlun ve güvenilmez gemi programlarının sektöre olumsuz etkilerinin sürdüğünü vurguladı. Engin, bütün bu zorluklara rağmen, 2024 yılının küresel konteyner taşımacılığı açısından tarihinin en kârlı üçüncü yılı olduğunu belirterek, “Süveyş Kanalı krizi sonrası artan sigorta maliyetleri ve uzun sefer sürelerine rağmen, konteyner hatları rekor kârlar açıklamayı sürdürüyor. Lojistik maliyetlerin yüksek seyri, küresel enflasyonu artırmaya devam ediyor” diye konuştu.

AP Moller-Maersk, artan talep, Kızıldeniz'de devam eden aksaklıklar ve liman tıkanıklıklarının bir araya gelmesiyle 2024 yılı için kazanç beklentisini 3 milyar dolara yükseltti. Kopenhag borsasında işlem gören gemi operatörü ayrıca yılı pozitif nakit akışıyla kapatacağını öngörüyor. Duyuru, şirketin tüm yıl beklentilerinin analistleri hayal kırıklığına uğratmasından ve yılı 2 milyar dolarlık nakit akışı açığıyla kapatacağının öngörülmesinden sadece bir ay sonra çarpıcı bir geri dönüşe işaret etti. Dünyanın en büyük konteyner operatörlerinden biri olan Evergreen’in geliri bir önceki yıla göre yüzde 136 artışla 17,1 milyar dolara, net kârı ise neredeyse dokuz kat artışla 8,4 milyar dolara ulaştı. Evergreen'in Transpasifik TEU hacimleri gelirin yaklaşık yüzde 60-70'ini oluştururken, Asya Avrupa ticareti yüzde 30'luk bir paya sahip oldu.

Öte yandan UTİKAD Başkanı Engin, Türk lojistik sektörü açısından 2024 yılının İstanbul Havalimanı ve Turkish Cargo’nun başarısıyla öne çıktığına işaret etti. Engin, Turkish Cargo’nun uluslararası arenada dikkat çeken reklam kampanyaları, sektöre gurur verici anlar yaşattığını belirtirken, Türkiye’nin dünya transit ticaretinde daha güçlü bir yer edinmesi için altyapı ve mevzuat çalışmalarının önemine vurgu yaptı.Engin, 2024’ün hem lojistik sektörü hem de küresel ticaret için öğretici bir yıl olduğunu belirtti. "'Şimdiki aklım olsaydı' demek yerine, şimdiki aklımızla hareket ederek geleceğe daha bilinçli adımlar atabiliriz” diyen Engin, dijitalleşme ve karbon- nötr hedeflere ulaşmanın sektör için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Engin, “2024, dünya savaşı riski ve jeopolitik gerginliklerle hatırlanabilir bir yıl olsa da, 2025’in çevre bilinci, barış ve refah odaklı gelişmelerle dolu bir yıl olması diliyoruz” dedi.

■ Lojistikte artan Çin etkisi, geleceği şekillendirecek

2024 yılında Çin’in konteyner gemisi üretiminde liderliği Güney Kore’nin elinden alarak bu alandaki en büyük pazar payını elde ettiğini açıklayan UTİKAD Başkanı Engin, “Çin küresel lojistik sektöründeki etkisini daha da artacak ve bu durum sektörün geleceğini şekillendirecek” dedi.

■ Dikkatler Ortadoğu’ya çevrildi

Rusya-Ukrayna savaşının yıl boyunca devam ettiğini ve Türkiye’nin Güney sınırındaki hareketliliğin zirve yaptığını dile getiren Engin, Suriye’deki Esad rejiminin sona ermesinin Türkiye için tarihi bir gelişme olduğunu söyledi. Bu durum, bölgedeki dengeleri değiştirdiği gibi lojistik ve ticaret açısından da dikkatlerin yeniden bu coğrafyaya çevrilmesine neden oldu.