Dijital dönüşüm otelcilik sektöründe yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor

Günümüzde dijital dönüşüm, konaklama sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, işletmelerin gelirlerini artırırken operasyonel verimliliklerini yükseltmelerini sağlıyor. Standart hizmet anlayışının ötesine geçen çözümler, konaklama sektörü için artık bir tercih değil, rekabet avantajı yaratmanın anahtarı haline gelmiş durumda.

Protel, sektöre sunduğu yenilikçi teknolojilerle dijital dönüşümün öncüsü olmayı sürdürüyor. Otelcilik sektöründe lider bir teknoloji sağlayıcısı olan Oracle'ın işletmelerin gelirlerini artırmalarına yardımcı olmak üzere geliştirdiği NOR1 platformunu müşterilerine sunan Protel, bu yenilikçi çözüm sayesinde sektörün gelişimine katkı sağlıyor.

Gelir artışı ve operasyonel verimlilik

Oracle NOR1, konaklama işletmelerinin gelirlerini artırıyor ve operasyonel süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Rezervasyon sürecinden check-in anına kadar misafirlerin ihtiyaçlarına uygun teklifler sunarak maksimum gelir elde edilmesine olanak tanıyor.

Yapay zeka destekli motoru PRIME, geçmiş ve gerçek zamanlı verileri analiz ederek işletmelere en uygun yükseltme tekliflerini sunuyor. Rezervasyon sırasında oda yükseltme fırsatları sunan eXpress ve rezervasyon sonrası yükseltme taleplerini beklemeye alan eStandby gibi özelliklerle işletmeler oda başına gelirlerini (RevPAR) artırıyor.

Ayrıca, konaklama süresince yapılan teklifler, misafir memnuniyetini artırırken, ek hizmet satışlarıyla işletmelere ek gelir sağlıyor. Bu sayede hem gelir hem de müşteri memnuniyeti açısından kazan-kazan durumu yaratılıyor.

Entegrasyon kolaylığı ve güvenilir teknoloji

Oracle NOR1, OPERA PMS ve OPERA Cloud PMS ile entegre olarak gerçek zamanlı verilerle çalışıyor. İşletmeler, misafir tercihlerini daha iyi analiz ederek uygun ek satış teklifleri sunabiliyor ve süreçlerini kesintisiz yönetebiliyor.

Protel Pazarlama Direktörü Mehmet Emin Çangal, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dijital dönüşüm sürecinde doğru teknolojik yatırımlar, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyor ve gelirlerini maksimize ediyor. Oracle NOR1, sektörde bu değişimi mümkün kılan yenilikçi çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Dijital dönüşüm, konaklama sektörünü daha verimli, kârlı ve rekabetçi hale getiriyor. Yapay zeka destekli çözümlerle daha güçlü bir geleceğe adım atmanın tam zamanı."