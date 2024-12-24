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TPAO, Antalya'daki petrol arama sahasını genişletti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Antalya sınırlarında yer alan petrol arama sahasına 31 bin 152 hektarlık saha ilave edildi.

Haber Merkezi
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TPAO, Antalya'daki petrol arama sahasını genişletti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nın Antalya sınırları içinde sahip olduğu 31 bin 201 hektarlık petrol arama ruhsatına, 31 bin 152 hektarlık yeni alan eklendi. Böylece toplam arama alanı 62 bin 353 hektara ulaştı.

Antalya sınırlarında bulunan mevcut petrol arama sahasına eklenen yeni alanla birlikte TPAO, bölgenin hidrokarbon potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

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