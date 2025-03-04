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Diyarbakır'da tekstil sektörü alarm veriyor! 8 firma kepenk indirdi

Diyarbakır’da yüksek istihdam vaadi ile yatırıma başlayan tekstil sektöründe, yaprak dökümü başladı. 8 firma kepenk kapattı, 10’u tehlike altında.

Haber Merkezi
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Diyarbakır'da tekstil sektörü alarm veriyor! 8 firma kepenk indirdi
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Diyarbakır’da 93 parsel üzerinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tekstilkent’te 72 firma faaliyet gösteriyor. 21 firmanın da inşaatı devam ediyor. Ancak Diyarbakır için başlangıçta umut vaat eden tekstil sektöründe tehlike çanları çalmaya başladı.

Artan kredi faizleri, yüksek teminat bedelleri ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı, tekstil sektörünü ihracat pazarında zor duruma düşürdü.

10 firma daha kapanma tehdidi altında

Avrupa piyasasında iş bulamayan Diyarbakır’daki tekstil firmaları ya kepenk kapatmak zorunda kaldı ya da kapanma riskiyle karşı karşıya. Avrupa ülkeleri ticarette Asya pazarına yönelirken, Diyarbakır’daki işletmeler sipariş alamayınca son üç ayda 8 tekstil firması kapısına kilit vurdu, 10 firma daha kapanma tehdidi altında.

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Sezai Ayas, işletmelerin en büyük giderinin işçilik olduğunu belirtti. Ayas, "Artan maliyetler ve düşen siparişler sektörde ciddi bir daralma yaratıyor. Son üç ayda 8 firma kapanırken, 10 firma ise üretimini durma noktasına getirdi. Özellikle Güney Asya ülkeleriyle rekabet edemiyoruz. Mısır, Bangladeş, Endonezya gibi ülkeler daha avantajlı hale geldi. Avrupa ve ABD pazarında Türkiye’nin payı giderek azalıyor. O yüzden tekstil kan kaybediyor" dedi.

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