ABD'de mortgage başvuruları azaldı, 30 yıllık faizde düşüş devam etti

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 16 Ağustos haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 10,1 düşüşle 225,8 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 5,2 düşüşle 130,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 15,2 düşüşle 754,4 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 4 baz puan azalarak yüzde 6,50 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Hem faiz oranları hem de mortgage işlemleri, birkaç haftadır devam eden finansal piyasa dalgalanmasının ardından artık istikrara kavuştu ve bu da mortgage faiz oranlarında hızlı bir düşüşe yol açtı. 30 yıllık sabit mortgage oranı art arda üçüncü haftada Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 6,5'e geriledi" dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 48,6'dan yüzde 46,3'e geriledi.

15 yıllık faizinde oran 8 baz puan artışla yüzde 6,04 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 21 puan arttı ve yüzde 6,25 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647 bin 200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 10 puan azalarak yüzde 6,68 oldu.