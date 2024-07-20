Gayrimenkul yatırım fonları, gayrimenkul sektörünü canlandıracak

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) konut üretimine katkı sağlamak hedefiyle hazırladığı "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle proje gayrimenkul yatırım fonu (Proje GYF) ibaresiyle yeni fonların kurulması, bu fonların kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapmasının önü açıldı.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Proje GYF'lerin kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu düzenlemeyle sektörde kurumsallaşma sürecinin olumlu etkileneceğini belirten Çekici, düzenlemenin ayrıca sektörün ihtiyacı olan "fiyat ve güven disiplini"nin oluşmasına önemli ölçüde destek sağlayacağını ifade etti.

"Bozulan fiyat dengeleri de düzelecek"

Çekici, Proje GYF ile yatırımcıların sektöre dahil olabilmesine ilişkin ise "Gayrimenkul piyasasında potansiyel olarak yüksek getiri arayan ve belirli projelere yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı olabilir. Bireysel konut alıcılarının, bireysel ve kurumsal yatırımcıların daha güvenli bir ortamda gayrimenkul sektörüne girmesine imkan da sağlayacağı için aynı zamanda bu bir fırsat." dedi.

Yapılan değişikliklerle GYF sayısının 2024'ün sonunda 200'ün üzerinde olmasının öngörüldüğünü de belirten Çekici, şu değerlendirmede bulundu:

"Gayrimenkulün menkulleştirilerek likidasyonun artırılmasında önemli rol oynayan GYF'ler önümüzdeki yıllarda daralan gayrimenkul sektörünün tekrar açılması ve canlanması için önemli bir rol oynayacak. Daralan piyasaya can suyu olacağını söyleyebilirim. Ayrıca bozulan fiyat dengelerinin düzelmesinde etkili bir rol üstleneceğine dair inancım sonsuz."

"Sektör heyecanla karşıladı"

Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner de düzenlemenin sektör tarafından uzun bir süredir beklendiğini ve heyecanla karşılandığını dile getirdi. SPK'nin süreç boyunca sektörün de görüşlerini alarak çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen Doğaner, mevcut 150'den fazla GYF'nin sadece bitmiş projelere yatırım yapabildiğini ifade etti.

Doğaner, daha önce fonların kaynaklarıyla yeni proje üretimi yapamadığını belirterek, "Bu yeni tebliğle ayrı bir fon türü oluşturuldu. Bunların adı da Proje GYF olacak, eskileriyle karıştırmamak için. Normal yatırım fonlarının portföylerinde sadece bitmiş gayrimenkul olduğunu bileceğiz. Proje GYF'lerin ana amacı ise gayrimenkul üretimi yapmak. Buradaki ana motivasyon da ülkemizdeki konut açığının finansmanı ve kentsel dönüşümün kolaylaştırılmasını sağlamak." dedi.

Proje GYF'lerden beklentinin kentsel dönüşüm, kat karşılığı sözleşmeler veya kendi arsaları üzerinde öncelikle konut üretimi yapılması olduğunu söyleyen Doğaner, bu fonlarla AVM, lojistik merkezi gibi projelere yatırım yapılmadığına dikkati çekti.

"Bu ürün, yatırımcı açısından büyük cazibe içeriyor"

Doğaner, sektörde birçok firmanın uzun süredir Proje GYF kurmak için beklediğini söyledi. Yatırımcı açısından da olumlu bir görünümün oluştuğunu dile getiren Doğaner, daha önce fonlara sadece nitelikli yatırımcıların yatırım yapabildiğine işaret etti.

Yeni düzenlemeyle artık küçük yatırımcıdan da kaynak toplanabileceğini belirten Doğaner, "Bu ürün, yatırımcı açısından büyük cazibe içeriyor. Yavaş yavaş bu fonu toplayarak gayrimenkule dönüştürmesi mümkün. Bu da vatandaş için ilgi çekici bir boyutu olacak. Proje GYF'lerin belirli bir zaman içinde hızlı bir şekilde hem fon adedinin hem fon büyüklüğünün mevcudun kat kat üstünde oluşacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Düzenlemeyle yatırımcının sektöre olan güveninin de artacağını vurgulayan Doğaner, şunları kaydetti:

"Proje GYF'nin bu projelerin tamamlanmasını garanti altına alması gerekiyor. Firmalar, SPK izin vermeden önce ya bina tamamlama sigortası yaptıracak ya banka teminat mektubu olacak ya da hak ediş usulü bu paralar müteahhit şirkete ödenecek. Konut almak amacıyla yatırım yapan vatandaş için veya kentsel dönüşüm amacıyla bu kurumları seçen vatandaş için 'Acaba bina tamamlanır mı?' gibi bir soru işareti kalmamış olacak."