İstanbul’da ev fiyatları ve kiralar son 4 yılda ne kadar arttı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

İstanbul’da ev fiyatlarındaki yükseliş son 1 yılda hızını kaybederken, 4 yıllık bakıldığında enflasyondaki hızlanma ile yüksek oranlarda kendini gösteriyor. Ev fiyatlarındaki artışın tetiklediği kira artışları da bölgesel değişimlerde kendini gösteriyor.

İstanbul’un 39 ilçesinde merkezi bölgelerde fiyatlardaki artış, mevcut durumda yüksek olan fiyatları erişilmez hale getirirken, yatırım için ev alacaklar da amortisman oranına bakıyor. Bu da kiralarla ev fiyatları arasındaki dengeyi gösteriyor.

İşte, İstanbul’da son 4 yılda ev fiyatlarının ve kiraların en yüksek artış yaşandığı bölgeler ve yatırım için ev almanın en uygun olduğu ilçeler.

İstanbul’da ev fiyatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler

Sahibinden.com Emlak Endeksi verilerine göre, İstanbul ilçeleri içinde ortalama ev fiyatlarının en yüksek olduğu bölge Sarıyer olarak öne çıkıyor. Sarıyer’de ortalama ev fiyatı 16 milyon 323 bin 600 TL olarak görülürken, onu 14 milyon 315 bin 485 TL ile yine kuzeyde yer alan ve müstakil evlerin ağırlıkta olduğu Beykoz izliyor.

Ev fiyatlarında 13 milyon 62 bin 500 TL ile Kadıköy ikinci sırada geliyor. 12 milyon TL’nin üzerinde fiyatlarla Şile ve 11 milyon 846 bin TL ile Bakırköy de beşinci sıra yer alıyor.

İstanbul’da ev fiyatlarının en düşük olduğu ilçe kalabalıklığı ve gündemde yer alan olaylarıyla Esenyurt oluyor. Esenyurt’ta ortalama bir evin fiyatı 2 milyon 585 bin TL olurken, 3 milyon TL ile Sultangazi, 3 milyon 100 bin TL ile Güngören, 3 milyon 275 bin TL ile Arnavutköy ve 3 milyon 298 bin TL ile Fatih uygun fiyatlı evlerin yer aldığı 5 ilçe oluyor.

Ev fiyatları hangi ilçelerde yüksek oranda arttı?

İstanbul’da son 4 yılda ev fiyatlarının en çok arttığı ilçelerde başı yüzde 1.353 oranında artışla Şile çekiyor. Şile’yi yüzde 1.235 oranında yükselişle Çatalca izlerken, yüzde 1.169 oranında fiyatların yükseldiği Beyoğlu da ardından geliyor. Çekmeköy’de ev fiyatları yüzde 1.135 oranında artarken, Pendik’te de yüzde 1.037 oranında artış göstermiş.

Ev fiyatları son 4 yılda yüzde 579 oranında artışla en düşük artışı Adalar’da gösterirken, Sarıyer en pahalı ilçe olarak yüzde 619 oranında ev fiyatlarında artış görülüyor. Yüzde 620 oranında fiyat artışı görülen Fatih’i yüzde 644 oranında Başakşehir ve yüzde 680 oranında artışla Bakırköy izliyor.

Kiralar hangi ilçelerde yüksek?

İstanbul’da ortalama kiraların en yüksek olduğu ilçelerde de başı 70 bin TL ile Sarıyer çekiyor. Onu 59.294 TL ile Beşiktaş izlerken, 50.713 TL ile Bakırköy, 49.821 TL Kadıköy ve 39.000 TL ile Beykoz kiralarda zirvede yer alıyor.

En düşük kiralar ise yine Esenyurt’ta yer alıyor. Asgari ücretin altında kira ortalaması olan tek ilçe Esenyurt’ta ortalama kira 16.227 TL olarak görülüyor. Esenyurt’u 17.294 TL ile Esenler izlerken, 18.167 TL ile Arnavutköy, 18.176 TL ile Sultangazi ve 19.200 TL Bağcılar, İstanbul’da uygun kiralık ev arayanların adresi oluyor.

Kiraların son 4 yılda en çok arttığı ilçeler

Son 4 yılda kiraların en çok arttığı ilçelerde yüzde 1.916 oranında artışla Çatalca öne çıkıyor. Ev fiyatlarındaki artışta Çatalca gibi başı çekenlerde Pendik’te de kiralar yüzde 1.692 oranında artış gösteriyor. Tuzla, Çekmeköy ve Sultanbeyli de kiraların yüzde 1.600’lü seviyelerde arttığı ilçeler oluyor.

Kiraların daha düşük oranlı arttığı ilçelerde Beşiktaş, kiraların yüksek olması nedeniyle ilgi çekiyor. İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçelerden olan Beşiktaş’ta son 4 yılda ortalama kiralarda artış yüzde 952 ile düşük kalıyor. Avcılar’da da son 4 yılda ortalama kiralar yüzde 924 oranında artarken, Beyoğlu’nda da kiralar yüksek ancak artış “görece” düşük kalıyor. İstanbul’da kiralarda diğer bölgelere göre düşük artış yaşanan ilçelerden Fatih ve en düşük artış ile Esenyurt görülüyor.

Yatırımlık ev için hangi ilçeler öne çıkıyor?

Yatırım amacıyla alınarak kiraya verilecek evlerde kârlı bölgelerde ise değişim görülüyor.

İstanbul’da amortisman oranı da olarak nitelendirilen kira/ev fiyatı oranı üzerinden bakıldığında ev fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler Beykoz, Kadıköy, Şile, Bakırköy ve Sarıyer yatırım açısından en uzun geri dönüş süresine sahip olurken, İstanbul’da evlerin amortisman sürelerinin 2 yıl önceye göre gerilediği de dikkat çekiyor.

En düşük ev fiyatları ve kiraların olduğu Esenyurt, yatırımlık ev alımında amortisman süresi de 15 yıl 5 ay ile en kısa sürede geri dönüşü sağlayan ilçe olarak öne çıkıyor. Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Küçükçekmece de amortisman sürelerinin en kısa olduğu ortalama 15,5 yıl gibi bir süreyle göze çarpıyor.

Son 2 yılda amortisman oranı en düşük olan ilçelerde en düşük olan bölgeler olan Esenyurt ve Gaziosmanpaşa bunu korurken, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ise yerini diğer ilçelere kaptırmış görünüyor.