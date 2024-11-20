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1,2 milyon haneye destek yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketimi nedeniyle sübvansiyon kapsamından çıkarılması beklenen 1.2 milyon hanenin toplam elektriğin yüzde 17’sini kullandığını belirterek, bu hanelere elektriğin gerçek fiyatının yansıtılmasıyla Hazine desteğinin yaklaşık 50 milyar lira azalacağını söyledi.

Canan Sakarya
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1,2 milyon haneye destek yok
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CANAN SAKARYA/ANKARA

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bütçe görüşmelerinde 2025 yılında uygulamaya girecek olan yüksek elektrik tüketenlerden sübvansiyonun kaldırılmasına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, “1.2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetini yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar TL, yani 1.5 milyar dolarlık hazine desteği azalmış olacak. 1.2 milyon aboneye elektriğin gerçek maliyetini yansıttığımızda aylık 1.050 lira ödeyen bir vatandaşın faturası 2 bin lira civarında bir paraya gelecek. Toplamda bu 1.2 milyon hane toplam elektriğin yüzde 17’sini kullanıyor. Benzer şeyi doğal gazda planlıyoruz. Burada mutlaka bölgesel farkları dikkate alacağız, yani Antalya’daki ortalama tüketimle Erzurum’daki ortalama tüketim aynı değil. Dolayısıyla, ortalama tüketimler üzerinden bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Çok güçlü bir BOTAŞ’ımız var”

BOTAŞ’ın, Gazprom’a borcu olduğuna ilişkin iddialarını da yanıtlayan Bakan Bayraktar, “BOTAŞ’ın tedarikçi firmalarla anlaşmaları kapsamında herhangi bir gecikmiş borcu bulunmamaktadır. Faturalar, örneğin Gazprom’a olan faturası 20 gün sonra ödenmektedir. Dolayısıyla bir kez daha tekrar söylüyorum; BOTAŞ’ın kimseye günü geçmiş, ertelenen hiçbir borcu yoktur. BOTAŞ’ı herhangi bir şekilde özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Dolayısıyla, çok net söylüyorum, çok güçlü bir BOTAŞ’ımız var” diye konuştu.

Türkiye’nin, elektrik mesken fiyatında Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullandığını doğal gazda Beyaz Rusya’dan sonra Avrupa’nın 2’nci en ucuz fiyatını kullandığını anlatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: ”Benzin fiyatımız, Ankara’daki fiyat üzerinden Avrupa’nın en ucuz 2’nci fiyatı; motorinde Avrupa’da 4’üncüsüyüz, otogazda da 6’ncıyız. Asgari ücretin alım gücünü artırarak elektrik ve doğal gaz fiyatlarını aşağı düşürdük.”

 

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