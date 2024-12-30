Akaryakıt istasyonu dışındaki akaryakıt teslimatlarına yeni kural geliyor

CANAN SAKARYA/ANKARA

Geçtiğimiz temmuz ayında Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle akaryakıt istasyonu dışında yapılacak teslimatlar yeni kurallara bağlandı. Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; söz konusu araçlara yapılacak akaryakıt ikmali, bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları tarafından yapılacak, bunun dışındakiler tarafından teslimat yapılamayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler bu kuralın dışında tutulacak.

Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılmasının bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirilmesine dönük düzenleme 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

Petrol Piyasası Kanununun “faaliyetlerin kısıtlanması” başlıklı 9’ncu maddede yapılan yeni düzenleme ile sahte ve yanıltıcı belge kullanarak usulsüzlük yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mevcut düzenlemede yer almayan, yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan, akaryakıt istasyonu dışında yapılacak teslimatlarda getirilen bayilik lisansı şartı ile bayiinin sorumluluğu kanunla net bir şekilde düzenleniyor.

Petrol Piyasası Kanununda yapılan düzenleme şöyle: “Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, liman, havalimanı, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz. Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılması bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirilir.”