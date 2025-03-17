Bakan Bayraktar'dan Macar Büyükelçisi Matis ile enerji işbirliği görüşmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyetle doğal gaz ve elektrik alanında olası işbirliklerini görüştüklerini bildirdi.
Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Büyükelçi Matis ile MVM CEEnergy Üst Yöneticisi Gabor Orban ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta ağırladığını duyurdu.
Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik piyasasına sağlayabileceği katkılar
Görüşmede, Türkiye'nin Macaristan'a halihazırda devam eden doğal gaz ihracatı ve iki ülke arasında doğal gaz ticaretini geliştirmek yönünde atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:
"Ayrıca MVM ile milli şirketlerimizin ortak geliştirebileceği projeleri, MVM'nin Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik piyasasına sağlayabileceği katkıları değerlendirdik. Türkiye ve Macaristan arasında devam eden güçlü enerji işbirlikleri, bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam edecektir."
Macaristan Büyükelçisi Sayın Viktor Matis ile MVM CEEnergy CEO’su Sayın Gábor Orbán ve beraberlerindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 17, 2025
Görüşmemizde Macaristan’a halihazırda devam eden doğal gaz ihracatımızı ve ülkelerimiz arasında doğal gaz ticaretini geliştirmek yönünde… pic.twitter.com/ZgaS4iewqe