Bakan Bayraktar'dan Macar Büyükelçisi Matis ile enerji işbirliği görüşmesi

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Büyükelçi Matis ile MVM CEEnergy Üst Yöneticisi Gabor Orban ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta ağırladığını duyurdu.

Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik piyasasına sağlayabileceği katkılar

Görüşmede, Türkiye'nin Macaristan'a halihazırda devam eden doğal gaz ihracatı ve iki ülke arasında doğal gaz ticaretini geliştirmek yönünde atılabilecek adımları ele aldıklarını belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca MVM ile milli şirketlerimizin ortak geliştirebileceği projeleri, MVM'nin Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik piyasasına sağlayabileceği katkıları değerlendirdik. Türkiye ve Macaristan arasında devam eden güçlü enerji işbirlikleri, bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam edecektir."