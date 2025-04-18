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Çin'de elektrik tüketimi yüzde 4,8 arttı

Çin'de Mart ayında elektrik tüketimi, geçen yıla göre yüzde 4,8 artarak 828,2 milyar kilovatsaate yükseldi.

Haber Merkezi
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Çin'de elektrik tüketimi yüzde 4,8 arttı
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Ulusal Enerji İdaresi, Mart 2025 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Elektrik tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 4,8 artışla 828,2 milyar kilovatsaate ulaştı. Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 9,9, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 3,8, hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,4 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 5 artış kaydetti.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 2,38 trilyon kilovatsaate ulaştı.

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