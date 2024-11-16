Elektrik faturasında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) ekim ayında aldığı son düzenleme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Ocak 2025’ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat oalrak belirlendi.

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri gibi yerlerin düzenleme dışında tutulduğu kararda şu ifadelere yer verildi:

"Tüketim miktarı 1/2/2025 tarihinden itibaren 2025 yılı için mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik 5 bin kWh/yıl; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik 100 milyon kWh/yıl; kalan tüketici gruplarına yönelik 15 bin kWh/yıl olarak uygulanır.

Bakanlık açıklamıştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni elektrik düzenlemesini Gaziantep’te anlatmıştı. Bayraktar, düzenlenenin sosyal adalete hizmet edeceğini vurgulayarak "Aylık 417, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar" diye konuşmuştu.

Kaç kişi etkilenecek?

Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu dile getiren Bayraktar, “Sadece yüzde 3’ü olan 1,2 milyon hanenin elektriğin maliyeti neyse onu ödemesini istiyoruz. Bunun da doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu 1,2 milyon abonenin evlerinde kullandığı elektriği kendi gelirleriyle karşılanabileceğini düşünüyoruz. Aylık 417 kilovatsaat, yıllık 5 bin kilovatsaatlik tüketim grubundaki vatandaşlarımız evlerinde elektriğin maliyeti neyse onu ödemiş olacaklar" diye konuşmuştu.

'Gizli zam' tartışmaları

EPDK'nın aldığı karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, elektriğe 'gizli zam' yapıldığını söylemişti. Babuşcu, "Ülkemizde yaklaşık 45 milyon konut elektrik abonesi var. Bu durumdan abonelerin % 20'si yani 10 milyon civarında konut abonesi etkilenecek..." ifadelerini kullanmıştı.