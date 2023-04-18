Kerkük-Ceyhan boru hattında teknik sorunlar çözüldü

Irak federal hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi, bölgesel yönetimin topraklarındaki sahalarda üretilen petrolün Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden uluslararası piyasalara ihracatının yeniden başlaması konusunda teknik sorunları çözdü.

Bilgi Reuters'a dört kaynak tarafından verildi. Irak merkezi hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük-Ceyhan boru hattını kullanarak petrol ihraç etmesine izin verdiği, böylece iki ülke arasındaki petrol sevkiyat anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye aleyhine 2014 yılında açtığı tahkim davasını kazandığını geçen ay açıklamıştı.

Irak devleti, geçen hafta da uluslararası tahkim mahkemesinde Türkiye aleyhine kazandığı tazminat kararının yürürlüğe konulması için ABD'deki federal mahkemeye dava başvurusunda bulunmuştu.

Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) tahkim davasında Türkiye'nin Bağdat'a 1.5 milyar dolar ödemesi doğrultusunda karar vermesinin ardından, Türkiye 25 Mart'ta Irak'ın kuzeyinden günde 450,000 varil petrol akışını durdurmuştu.

İki kaynak, başkent Bağdat ve yarı özerk Kürt bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'in 4 Nisan'da ülkenin kuzeyinden petrol ihracatının yeniden başlaması için geçici bir anlaşma imzaladıklarını ancak Türkiye ile iletişime geçmeden önce teknik sorunlar üzerinde görüştüklerini söyledi.

Dört kaynak, planlanan anlaşma kapsamında devletin sahip olduğu SOMO'nun ticari şirketlerle avukat gözetiminde kontrat imzalarken, Kürt bölgesel yönetiminin ham petrolü de Kerkük resmi satış fiyatlarına göre fiyatlanacağını söyledi.

Fakat Irak'ın kuzeyinden petrol akışının ne zaman yeniden başlayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Kaynaklar daha önce Türkiye'nin ödemesi kararlaştırılan 1.5 milyar dolar konusunda Bağdat ile birebir görüşmek istediğini ifade etmişlerdi.

Kaynaklar Türkiye'nin boru hattından akışı tekrar başlatmadan önce Irak ile olan ikinci bir tahkim davasının sulhe kavuşmasını istediğini ifade etmişlerdi.