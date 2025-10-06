OPEC+ toplantısı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti

Petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin Kasım ayı için beklenenden daha sınırlı üretim artışı açıklamasının ardından haftaya yükselişle başladı. Pazartesi sabahı itibarıyla fiyatlar %1,5 civarında artış gösterdi. Ancak piyasa uzmanlarına göre, zayıf talep görünümü bu artışın kalıcılığını sınırlayabilir.

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri %1,4 artışla varil başına 65,44 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas Orta Kalite (WTI) ham petrolü %1,5 yükselişle 61,77 dolar seviyesinden işlem gördü. Petrol piyasası, OPEC+’nın duyurduğu sınırlı üretim artışını arz fazlası endişelerini ortadan kaldıracak bir hamle olarak değerlendirdi.

OPEC+’dan Kasım ayı için sınırlı üretim artışı

Pazar günü gerçekleştirilen toplantı sonrasında OPEC+ grubu, Kasım ayında üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. Bu miktar, ekim ayında da aynı seviyede belirlenmişti ve daha önce basına yansıyan olası daha yüksek rakamların oldukça altında kaldı. Açıklanan bu temkinli artış, piyasalarda arz dengesine dair kaygıları bir miktar hafifletti.

Üretim ayarlamalarının durdurulabileceği uyarısı

OPEC+, kararın küresel ekonomik görünümdeki istikrar ve piyasa temellerinin sağlıklı durumu dikkate alınarak alındığını duyurdu. Ayrıca, şartlarda değişiklik olması halinde üretim ayarlamalarının durdurulabileceği hatta tersine çevrilebileceği uyarısında bulundu. Eylül sonu itibarıyla grup, daha önce planlanandan bir yıl erken olarak 2,2 milyon varil/gün gönüllü üretim kesintisini kaldırmış ve ilave 1,65 milyon varil/gün kesintiyi de kademeli olarak geri alım sürecine girmişti.