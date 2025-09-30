Enflasyon sektörü vurdu: Hazır giyim fiyatlarına yüzde 30 zam kapıda

Türkiye’de barınma ve gıda giderlerinin öncelik kazanması, kışlık alışverişlerin ertelenmesine yol açıyor. Soğukların yaklaşmasıyla birlikte bot ve manto gibi temel kışlık ürünlerin fiyatları 7 bin ile 11 bin TL arasında değişirken, bu durum dar gelirli kesimlerin alışveriş yapmasını giderek güçleştiriyor.

T24’te yer alan habere göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, sektörün kâr etmeden faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Fayat, enflasyondaki yükselişe rağmen bu kış ürünlere yalnızca yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapabildiklerini, bunun da perakende satışlarda yüzde 20 ile 35 arasında daralmaya neden olduğunu ifade etti.

Şeref Fayat, gelecek yıla dair kaygılarını şöyle dile getirdi:

“2025’te yüzde 25–30 seviyesinde bitmesini beklediğimiz enflasyona rağmen maliyetleri yansıtamadık. Bu kış ürünlerinde ancak yüzde 20 civarında fiyat artışı yaptık. Perakendede yüzde 20 ila 35 daralma var. Şirketler sezon fiyatıyla ürün satmakta zorlanıyor, indirimler erken başlıyor.

“Sektör önümüzdeki yıl da enflasyonun altında kalmayı kaldıramaz, üretim ve perakendede satış fiyatları en az yüzde 30 artacaktır. Sıkı para politikası ve baskılanan kur devam ettikçe hem iç tüketimde hem de ihracatta üreticiler kârsız nakit akışına odaklanmak zorunda kalacak. İç tüketimde bir toparlanma görünmüyor.”

"Faiz yükü yıl sonunda ürün fiyatlarına ek maliyet yaratıyor"

Fiyat artışlarının en büyük nedeni olarak AVM kiraları gösteriliyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kira baskısına dikkat çekerek, perakendecilerin yaşadığı zorluğu aktardı:

“Perakendeciler, AVM’lerin enflasyonun çok üzerinde zam talepleri nedeniyle bu yükü fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyor. Banka komisyonların düşürülmesi enflasyona pozitif yansır. Faiz yükü yıl sonunda ürün fiyatlarına ek maliyet yaratıyor.”

"Hükümetin bu konularda düzenleyici adımlar atması gerek"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay da banka komisyonları ve faiz yükünün yıl sonunda ürün fiyatlarına ek maliyet yarattığını belirterek, hükümetin bu konularda düzenleyici adımlar atması gerektiğini vurguladı:

“TÜFE’nin yüzde 30’lara düşmesine ve perakendecinin AVM’lerde ciro kirası da ödemesine rağmen 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 600’e varan kira artış talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mülk sahibinin 10 uzama yılını dolduran kontratlarda ‘sebepsiz fesih’ hakkının olması kiracının elini kolunu bağlıyor. Perakendeci kirayı etikete yansıtmak zorunda kalıyor.”