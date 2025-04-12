Ev ve mutfak eşyaları sektöründe ihracat yönünü yukarı çevirdi, kayıplar azalıyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 2025 yılı Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. Dernek tarafından açıklanan verilere göre; Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü mart ayında 263 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk üç ayda 741 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesine karşın, geçen yıl ulaşılan 792.5 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 6.4 gerilemiş oldu.

Alt ürün grupları bazında bakıldığında, üç aylık dönemde artış gösteren bir ürün grubu olmazken, en büyük grup olan elektrikli ürün ihracatı yüzde 5.9'luk bir düşüş gösterdi. Bu grupta ocak-mart döneminde 260.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, metalden mamul ürün grubunda yüzde 6.8 düşüşle 209.5 milyon dolar ve plastik grubunda da yüzde 4.6 düşüşle 164.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Ana alt ürün gruplarında yaşanan bu düşüşlere karşın birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın ilk üç ayına göre yüzde 1.4 artışla 3.79 dolardan 3.84 dolara yükseldi. Sektörün lokomotifi olan elektrikli ürün gruplarında birim fiyat yüzde 2.2 düşerken, kilogram birim fiyatı 4.63 dolardan 4.53 dolara geriledi. Metalden mamul ürün grubunda birim fiyatlar yüzde 0.3 düşüşle 4.63 dolara inerken, plastik ürün grubunda ihracat birim fiyatı yüzde 10'luk artış ile 3.10 dolardan 3.42 dolara tırmandı.

EVSİD Başkanı Talha Özger: Mart ayı rakamları umut verici

Açıklanan rakamları değerlendiren EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, ilk üç aylık rakamların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4'lük bir düşüşü göstermesine karşın, ilk iki ayda bu düşüşün yüzde 10 olduğunu ve mart ayında trendin şubata göre yönünü yukarı çevirdiğine dikkat çekti. Sektör olarak en büyük ihracat pazarının Avrupa olduğunu belirten Özger, "İhracatımızı ülkeler bazında incelediğimizde ilk 5 pazarımızın Avrupa ülkeleri olduğunu ve bu 5 pazarın toplam ihracatımızın yüzde 30'unu oluşturduğunu görüyoruz. Yine alt ürün grupları bazında incelediğimizde de benzer şekilde en önemli ihracat pazarlarımız

Avrupa ülkeleri. Bu nedenle sektör ihracatımız Avrupa pazarındaki ekonomik sıkıntılardan fazlasıyla etkileniyor." dedi.

Avrupa'da yaşanan sıkıntılara rağmen hem Mart ayındaki yükselişin hem de ihracat birim değerindeki yüzde 1.4 artışın sektör için umut verici olduğuna işaret eden Özger, "Sektörü küresel ölçekte incelediğimizde ev ve mutfak eşyaları sektöründe en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 6’ncı sıradaki yerimizi koruduğumuzu söyleyebiliriz. Çin dahil en büyük 10 ihracatçı ülkenin toplam sektör ihracatının yüzde 85'ini oluşturduğu bir ortamda Türkiye’nin pazardan yüzde 2.62'lik pay almasını son derece önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.