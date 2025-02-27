21. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı kapılarını açtı

Tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 21. kez kapılarını dünyaya açtı. İplik sektöründeki son yeniliklerin ve trendlerin sergilendiği fuar, bu yıl da büyük bir ilgiyle başladı.

Azerbaycan, Çin, Mısır, Almanya, Hindistan, Özbekistan, Fransa, İtalya, Malezya, İngiltere gibi ülkelerden 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla başlayan fuara, 100'ün üzerinde ülkeden 20.000'e yakın ziyaretçi bekleniyor. Almanya, Fransa, Fas, İspanya, İsviçre, İtalya, Lübnan, Mısır, Polonya, Portekiz, Romanya, İran, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler, fuara yoğun ilgi gösteriyor.

‘‘Dünyanın en büyük ve tek iplik fuarı açılıyor”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın açılış konuşmasında, “İplik sektörüne yönelik tüm ürünlerin sergilendiği bu fuar, dünyanın tek ve en büyük iplik fuarı olma özelliğini taşıyor. Fuar kapsamında misafirlerimizi katılımcılarımızla buluşturarak sektörün üretimine, ihracatına, iç ve dış ticaretine önemli katkılar sağlamayı hedefleyeceğiz.” dedi.

Uşak Valisi Naci Aktaş ise, “Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılımın olduğu bu fuar, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sektörün üretimini, ihracatını ve ticaretini güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.

Fırat Neziroğlu ile "Dokumayı Okumayı Öğreniyoruz"

Fuar ikinci gününde, dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun "Dokumayı Okumayı Öğreniyoruz!" atölyesine ev sahipliği yapacak. Neziroğlu, geleneksel dokuma tekniklerine getirdiği çağdaş yorumu ve sürdürülebilirlik temalı anlatımıyla sektör profesyonellerine ilham verecek.

"Dokusunda Sanat Var" sergisi

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın özgün tasarımları da fuarda sergileniyor. Dereceye giren tasarımcıların kumaşları fuar boyunca, "Dokusunda Sanat Var" sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nün hazırladığı Tepme Keçe ve Tahta Kalıp Baskı workshoplarıyla fuar ziyaretçilerini farklı bir deneyim bekliyor. Fuarın ilk günü ve son günü yapılacak olan bu workshoplara katılan ziyaretçiler, geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı bulacak ve kendi tasarımlarını oluşturabilecekler.

Sektörün geleceğine yön veren trendler

Pamuk, polyester, viskon, yün ve elastan gibi farklı iplik türlerindeki yenilikçi çözümlerin sergilendiği fuar, iş birliği fırsatları sunmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik odaklı teknolojileri de gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplikleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

Avrasya'nın moda merkezi İstanbul'da büyük buluşma

Avrupa, Asya ve Balkanlar'dan gelen geniş profesyonel ziyaretçi kitlesiyle Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 2025 yılında da sektörün en büyük buluşma noktası olma iddiasını sürdürüyor. Fuar, tekstil sektörünün kalbinin İstanbul'da atmasını sağlıyor.