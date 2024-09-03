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CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde Mersin'de yapılacak

Doğa ile iç içe yaşam sürmek ve alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyenlerin merakla beklediği CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı bu kez Mersin’de sahne alacak. Son olarak Nisan ayında İstanbul Yenikapı’da düzenlenen fuar katılımcıların ilgi odağı olurken, heyecan bu kez Mersin’de yaşanacak. 24-27 Ekim tarihlerinde Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuarda ayrıca outdoor spor malzemeleri ürünleri de sergilenecek.

Haber Merkezi
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CNR Camp & Caravan, Tiny House Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde Mersin'de yapılacak
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Aralarında Shantigo, Nacar Karavan, 5K Karavan, TinyVan başta olmak üzere sektörünün lider firmalarını da ağırlayacak olan fuara 100'ün üzerinde marka katılacak. Fuar, 27 Ekim saat 17.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Her bütçeye uygun karavan, tiny house ve kamp ekipmanlarının sergilendiği fuarda fiyatları 250 bin TL’den 8 milyon TL’ye kadar uzanan farklı karavan modellerini incelemek mümkün.

Artan kiralar tiny houselara ilgiyi artırıyor

Deprem endişesi, uzaktan çalışma imkanı, artan konut ve kira fiyatları nedeniyle talebin hızla arttığı tiny houselar ziyaretçilerin en çok incelediği ürünlerin başında geliyor. Mersin’de düzenlenecek fuarda da bu ilginin devam etmesi bekleniyor. Ev konforunu ve lüksünü aratmayan jakuzili, alttan ısıtmalı tiny houselar, trafik yönetmeliği doğrultusunda ruhsatlı ve karavan hüviyetinde. 40 metre şartlarına uygun şekilde üretiliyor.

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