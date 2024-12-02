Diyarbakır 8. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Diyarbakır 8. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı. 30 Kasım - 8 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Diyarbakır 8. Kitap Fuarı, 216 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yaparak kitapseverler için oldukça önemli bir buluşma noktası olacak.

Ziyaretçilere uzun bir aradan sonra yeniden kültürle iç içe bir atmosfer sunacak olan fuar, 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde 400’den fazla yazarı okurlarıyla bir araya getirecek. Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilen fuar, edebiyat ve yayıncılık dünyasını Diyarbakır'da buluşturuyor. Bu önemli etkinlik, sadece yerel halkı değil, çevre illerden ve hatta ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri de ağırlamayı amaçlıyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılış konuşmasında, “İstanbul'da 41 yıldır düzenlediğimiz Kitap Fuarı'nı Anadolu'da Adana'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve Samsun'da düzenliyoruz. Kitap Fuarlarımıza Diyarbakır halkasını da yeniden dahil ettik ve inşallah buraya katılan yayınevlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız fuardan verimli bir şekilde ayrılırlar. 216 yayınevi, sivil toplum kuruluşu fuara iştirak ediyor. Fuarda 400'ün üzerinde şair, yazar, eleştirmen, sanatçı Diyarbakır'da kitap tutkunlarıyla, kitapseverlerle buluşacak. Fuarımızda 90'ın üzerinde etkinlik bulunuyor. Bu etkinlikler, buraya gelecek on binlerce ziyaretçiye renkli bir atmosfer yaratacak. Bu fuarın hazırlanmasında emeği geçen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Türkiye Yayıncılar Birliği'ne teşekkür ederim. Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge halkına fuarımızın hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

“Uzun bir aradan sonra yeniden Diyarbakır’da sizlerle olmak memnuniyet verici”

Fuar açılışında konuşmasını yapan Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, “Uzun bir aradan sonra yeniden Diyarbakır’da sizlerle olmak memnuniyet verici, buradaki yayıncılarımıza, okurlarımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Kitap dünyası hem bireysel hem toplumsal gelişime katkılarıyla hem de tüm alanlara kaynak ve içerik sağlamasıyla, ülkesel kalkınmanın en önemli temellerinden biridir. Bir ülkede kitapların ve okuma kültürünün zorda kalması, hatta kayba uğraması, kabul edilebilir değildir. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak, hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk. Bu sebeple, yayıncılık sektörünün güçlenmesi ve okur-yazar bağının kuvvetlenmesi için kamu ve yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğine inanıyorum. Tüm okurlarımıza ‘Kitap Şenliğimize Hoş Geldiniz’ diyor, herkesi Diyarbakır Kitap Fuarı’nda kitaplarla buluşmaya davet ediyorum. Fuarımızın ve şenliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Diyarbakır'da Kitap Fuarı'nın değerini ve kıymetini hissediyoruz”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Diyarbakır'da Kitap Fuarı'nın değerini ve kıymetini hissediyoruz. Kısa bir zamanda tamamlanan yoğun hazırlık süreciyle bu fuarı hayata geçirdik. Hem bu fuar özelinde hem de diğer fuarlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve hedeflenen katılımcı ile ziyaretçi sayısına ulaşacağımıza inanıyoruz. Biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak en iyi fuarları kentimizde nasıl yapabiliriz odağında bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye’de Kitap Fuarı’nı en iyi yapan Tüyap’a ben teşekkür ediyorum. Bu kent bizim. Biz bu kent için, Kitap Fuarı için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün çabayı sarf ederiz, zorlarız. Gerçekten İlhan Bey ve Kenan Bey’e Diyarbakır’da bu fuarı yapmak için yaptıkları çalışma ve Tüyap’ın yaptığı fedakarlıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.”

“Diyarbakır sadece tarihi ve kültürel zenginliğiyle değil, edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli yazarlarıyla da ünlü bir şehrimizdir”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak açılışta, “Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, başta yöneticilere, Tüyap sorumlularına, yayınevlerine, yazarlara, tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özgür düşüncenin, demokratik düşüncenin, sansürsüz bilginin ve paylaşımın gücüyle daha aydınlık bir bugünü kurmak ve bugünden daha aydınlık bir geleceğe yol kat etmek mümkün diyorum ve fuarımızın başarılı geçmesini diliyorum. Tüm Diyarbakırlılara hayırlı uğurlu olsun!” ifadelerini kullandı. Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, fuarın açılışında, “Diyarbakır sadece tarihi ve kültürel zenginliğiyle değil, edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli yazarlarıyla da ünlü bir şehrimizdir. Ali Emiri, Hamit Aytaç, Ziya Gökalp ve Sezai Karakoç gibi isimler şehrimizin önemli yazarlarındandır. Şehrimiz sayısını bilemediğimiz onlarca şair ve yazarımıza ilham kaynağı olmuştur. Ben buradan tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimizi çocuklarıyla beraber fuarımıza davet ediyorum. Fuarımızın ilimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Tüyap ve Türkiye Yayıncılar Birliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Usta yazarlar ve genç kalemler okurlarla buluşuyor

Bu yılki fuarda Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Behiç Ak, Hasan Cemal, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken, Şükrü Erbaş, Yılmaz Odabaşı gibi birbirinden değerli yazarların yanı sıra, genç kuşaktan isimler de yer alacak. Adora Yağmur, Aslı Arslan, Emre Gül ve Fatma Şamata gibi genç yazarlar da fuarda okurlarla buluşacak. Bu isimler, genç kitapseverlerin ilgisini çekecek ve edebiyat dünyasına yeni bir soluk kazandıracak. Diyarbakır, bu fuarla birlikte şehirde kültür sanat rüzgârı estirecek ve hem yerel hem de ulusal anlamda önemli bir kültürel odak noktası olacak. Özellikle panel ve söyleşiler, edebiyatseverler için derin tartışmalara ve anlamlı sohbetlere sahne olacak.

Gençler ve öğrenciler için özel etkinlikler

Fuar kapsamında Diyarbakır ve çevre illerden öğrencilerin yoğun katılımı da bekleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar, özellikle genç nesli kitaplarla buluşturmayı amaçlıyor. Öğrenciler, hafta içi günlerinde fuarı ziyaret ederek kitaplarla iç içe olma fırsatı bulacak, sevdikleri yazarlarla tanışacak ve yaş gruplarına uygun etkinliklere katılabilecekler. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını pekiştirmelerine büyük katkı sağlayacak. Eğitimciler ve ebeveynler, bu fırsatı çocukların kültürel gelişimi için değerlendirebilecekler.

Diyarbakır'da dokuz gün sürecek fuar heyecanı

Ziyaretçiler dokuz gün boyunca fuar heyecanını doya doya yaşayacak. Kitapseverler, çeşitli yayınevlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlarda birbirinden farklı eserleri inceleme ve satın alma imkânı bulacak. Ayrıca, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan önemli sivil toplum kuruluşları da bu fuarda yer alacak. Böylece, ziyaretçiler hem kitap dünyasının farklı alanlarından yayınları keşfetme hem de bu yayınları üreten insanlarla tanışma fırsatı bulacaklar. Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır 8. Kitap Fuarı, 30 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Bu saatler arasında, ziyaretçiler kitap dolu bir atmosferde sevdikleri yazarlarla tanışabilir ve kültürel etkinliklere katılabilirler.