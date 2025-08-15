Eskişehir, Samsun ve Adana tarım sektörünü buluşturuyor

Tüyap Fuarcılık Grubu, tarım sektörünün bölgesel dinamiklerini harekete geçirecek ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan geleneksel tarım fuarları takvimini açıkladı.

İç Anadolu, Karadeniz ve Çukurova bölgelerinin nabzını tutacak olan fuarlar, katılımcı firmalara yeni pazarlara ulaşma, ziyaretçilere ise en son teknoloji ürünleri ve hizmetleri yakından tanıma fırsatı sunacak. Bölgenin en çok takip edilen tarım etkinliklerinden biri olan Eskişehir 6. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında ETO - Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Üretici, çiftçi ve distribütörleri bir araya getirecek olan fuar, İç Anadolu'nun üretim potansiyelini modern tarım teknolojileriyle buluşturan en önemli platformdan biri olma özelliğini taşıyor. Fuar, 5 gün boyunca en yeni traktörlerden tarımsal mekanizasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Karadeniz’in en büyük tarım fuarı 10. kez kapılarını açıyor

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en kapsamlı tarım buluşması olan Samsun 10. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 15-19 Ekim 2025 tarihlerinde Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 10. kez düzenlenecek olan fuar, başta Samsun ve çevre iller olmak üzere Amasya, Tokat ve Çorum gibi illerdeki çiftçi ve üreticiler için tarım makineleri ve teknolojilerini keşfetmede kilit bir rol oynuyor. Fuar, Samsun ve çevresindeki çiftçilerin modern tarım teknikleriyle tanışmasına öncülük ediyor.

Çukurova'nın bereketi Adana'da bir araya geliyor

Türk tarımının kalbi olan Çukurova'nın en önemli buluşma noktası 18. Adana Tarım ve Sera & Bahçe Fuarları, 4-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Bölgenin en köklü ve kapsamlı tarım fuarı olarak bilinen etkinlik, ziyaretçilerine en yeni tarım teknolojilerini ve ürünlerini yakından inceleme, sektördeki son trendleri keşfetme ve yeni iş bağlantıları kurma imkânı sunuyor. Fuar geniş ürün yelpazesi ile tarım makineleri ve mekanizasyon ürünlerinden, sera teknolojilerine, modern sulama sistemlerinden bahçecilik ve zirai ilaçlara kadar pek çok alanda en son gelişmeleri sektör profesyonelleriyle buluşturuyor.

Sektörün tüm paydaşları tek çatı altında

Tüyap Tarım Fuarları; traktörler, biçerdöverler, tarımsal mekanizasyon, sera teknolojileri, su ve sulama sistemleri, zirai ilaçlar, gübreler, tohum, fide, fidan, ekolojik tarım, agro bilişim ve hayvancılık gibi ana kategorilerde yüzlerce katılımcı firmayı ağırlayacak. Canlı hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri, süt ve süt ürünleri, hayvansal üretim makineleri ile hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri de fuarların odak noktaları arasında yer alacak. Fuarlar, tarım ve hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarına verimli bir iş platformu sunmayı amaçlıyor.