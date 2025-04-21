Expomed Eurasia Fuarı, sağlık sektöründe yeni yatırımların kapılarını aralıyor

Medikal endüstrisinin en güncel trendlerini ve teknolojilerini tek çatı altında buluşturan Expomed Eurasia Fuarı, 24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçiler ile buluşacak. Sağlık çözümleri alanında önde gelen firmalar bu fuarda karar vericiler ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelecek.

Expomed Eurasia; tıbbi analiz, teşhis, tedavi, koruma, rehabilitasyon, laboratuvar ürünleri ve sistemlerinin yanı sıra hastane ekipmanları ve teknolojilerini kapsayan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda reçetesiz ürünler (OTC), sağlıklı yaşam çözümleri, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri, kişisel bakım, dermokozmetik ve doğal ürünlere yönelik özel bölümde de fuar kapsamında yer alıyor. RX Tüyap tarafından organize edilen fuar, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenirken, Türkiye’nin sağlık alanındaki önemli kurumları; TÜMDEF, SEİS ve SADER’in katkılarıyla gerçekleşiyor.

Uluslararası iş birlikleri ve yeni yatırım fırsatları için stratejik bir buluşma noktası

Türkiye'nin medikal teknoloji üssü olma vizyonuna güçlü bir katkı sağlayan Expomed Eurasia Fuarı, sağlık sektörünün geleceğini şekillendirecek uluslararası bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Fuar, bu sene 650'den fazla yerli ve yabancı firma ile 120'yi aşkın ülkeden 30.000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Fuarda yerli üreticiler markalarını dünya çapında duyurarak yeni iş birlikleri kuracak ve yeni yatırım fırsatları bu fuarda şekillenecek. 70 bin metrekarelik kapalı alanda, 6 salonda düzenlenen Expomed Eurasia 2025’te; elektro-medikal ekipmanlar, laboratuvar teknolojileri, hastane altyapısı ve tıbbi tesis yönetimi çözümleri, medikal sarf malzemeleri, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ürünleri ile OTC kategorisine giren ürünler fuar ziyaretçileri ile buluşacak.

TÜSEB'den sağlık sektörüne yön verecek stratejik paneller

Expomed Eurasia Fuarı kapsamında 24 ve 25 Nisan tarihlerinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) "Fikirden Ürüne Üreten Sağlık Programı", sağlık sektörünün kritik konularını ele alacak kapsamlı paneller ve oturumlarla dikkat çekiyor. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve T.C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla açılışı yapılması beklenen programda, MDR/IVDR süreçlerinin fikrî üretimden pazara ulaştırılması, tıbbi cihaz sektöründe girişimcilik ve start-up’ların geleceği gibi önemli başlıklar masaya yatırılacak.

Program kapsamında düzenlenecek panellerde; tıbbi cihaz klinik araştırmalarının hukuki ve etik boyutları, pazara erişim süreçleri, yapay zekâ destekli tıbbi teknolojiler ve akıllı yara bakım teknolojileri ele alınacak. Sektörün önde gelen uzmanları, tıbbi cihazlarda regülasyon ve risk yönetimi, yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri ve sensör teknolojileri gibi yenilikçi konuları değerlendirecek. Böylece fuar, sağlık sektörünün geleceğine yönelik stratejik iş birliklerinin ve yenilikçi yatırımların şekilleneceği önemli bir platforma dönüşecek.

Sektörün geleceği bu platformda şekilleniyor

Türkiye genelinde; Ankara, İzmir ve Doğu Anadolu illerinden ve dünya genelinde ise başta; Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Balkan ülkelerinden fuar için İstanbul’a gelecek biyomedikal mühendisler, hastane ve sağlık kuruluşlarının satın alma yöneticileri ve müdürleri, eczacılar, ecza depoları temsilcileri ve laboratuvar profesyonelleri, Expomed Eurasia 2025’te sektörün önde gelen firmalarıyla doğrudan temas kurma, ticari iş birlikleri geliştirme fırsatı yakalayacak.