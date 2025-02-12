İstanbul Oyuncak Fuarı, ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış bekliyor

Bebek oyuncaklarından pelüşlere, elektronik oyuncaklardan ahşap tasarımlara, lisanslı ürünlerden eğitici oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergileneceği fuar, sektör profesyonellerine yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut ilişkilerini güçlendirme fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler en yeni ürünleri ve sektör trendlerini keşfederken, uluslararası iş birliklerini geliştirme imkanı bulacak.

2024 yılında 58 ülke ve 65 ilden 3.887 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl ziyaretçi sayısını yüzde 25 artırmayı hedefliyor. 75'ten fazla ülke ve Türkiye'nin 70 ilinden ziyaretçi beklenirken, özellikle Almanya, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İtalya, Polonya, Rusya, Kuzey Makedonya, İspanya, Macaristan, Malezya, Ukrayna ve BAE gibi ülkelerden yoğun katılım öngörülüyor. Son yıllarda özellikle ahşap, eko-dostu ve zeka geliştirici oyuncaklar, ihracatta büyük ivme kazandı. İstanbul Oyuncak Fuarı, Türk oyuncak üreticilerinin dünya pazarındaki gücünü artırmaları için önemli bir ticaret platformu sunuyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu'ndan alım heyeti programı

Tüyap Fuarcılık Grubu, fuarla eş zamanlı olarak yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçiler için özel bir Alım Heyeti programı düzenliyor. Bu program kapsamında, alıcılar doğrudan üreticilerle görüşme fırsatı yakalayarak yeni ticari bağlantılar kurabilecek. Fuar, 25-27 Şubat 2025 tarihleri arasında 10:00-19:00, 28 Şubat 2025 tarihinde ise 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.