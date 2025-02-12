Türk takımları devre arasında transfere ne kadar harcadı?

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin bilançosu belli oldu. Süper Lig takımları yapılan transferler için toplam 74,7 milyon euro harcama gerçekleştirdi.

Kulüplerin transferlerden elde ettikleri gelirler ise 24,2 milyon euro oldu. Devre arası transfer döneminde bilanço ise -50,5 milyon euro oldu.

Transfer şampiyonu Galatasaray

Cnbc-e'nin derlediği habere göre, Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Galatasaray, devre arası transfer döneminin şampiyonu oldu. Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, toplam 7 futbolcuyu renklerine bağladı. Bu alanda lider olan Galatasaray, söz konusu transferler için kasasından 27,46 milyon euro çıkarttı. Galatasaray'ın en pahalı transferi ise 8 milyon euro karşılığında Belçika'nın Genk takımından gelen Carlos Cuesta oldu.

Galatasaray sadece oyuncu transferinde değil, futbolcu satışlarında da şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde 8 futbolcusu ile yollarını ayırdı. Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'ya kiralanması sonrası 3,2 milyon euro kazanan Galatasaray, Mitchy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transferinden de 3 milyon euroyu kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte giden oyuncularından toplam 9,4 milyon euro kazanç elde etti. Galatasaray'ın devre arası transfer bilançosu ise -18,06 milyon euro olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe, para kazanamadı

Şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna 4 yeni yıldız futbolcuyu ekledi. Savunma hattına Aston Villa'dan 10 milyon euro karşılığında Diego Carlos'u ekleyen Fenerbahçe, bir dönem Süper Lig'de etkili performans sergileyen Anderson Talisca'yı ise Al-Nassr'dan bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takım, bu transfer döneminde toplam 16,7 milyon euroluk harcama gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde kadrosundan 5 futbolcu ile yolları ayırdı. Milli takımda da forma giyen Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'a transfer olurken, Bartuğ Elmaz ise Slovenya temsilcisi Maribor'a imza attı. Sarı-lacivertliler, bu transferlerden herhangi bir gelir elde edemedi. Fenerbahçe'nin devre arası transfer bilançosu ise -16,7 milyon euro olarak gerçekleşti.

Trabzonspor, Shaktar Donetsk'i zengin etti

Bu sezon ligde gösterdiği performans ile taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, devre arası transfer döneminin hızlı takımları arasında yer aldı. Karadeniz temsilcisi, Şenol Güneş yönetiminde eksik olan bölgelerini güçlendirdi. Bordo-mavililer, Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımında forma giyen Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov'u toplamda 12 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, bu bedeli 6 taksit şeklinde ödeyecek. Trabzonspor, bu süreçte Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç ve Fransa Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio takımından Tim-Jabol Folcarelli'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, transfer döneminde kasasından toplam 13,4 milyon euro çıkardı.

Söz konusu dönemde Trabzonspor, oyuncu satışlarından da gelir elde etti. Transfer döneminin son gününde Eren Elmalı'yı Galatasaray'a satan Trabzonspor, bu anlaşmadan 3,5 milyon euro ve KDV geliri elde edecek. Bu dönemde gelir elde edilen bir diğer transfer ise Umut Güneş oldu. Bordo-mavililer genç futbolunun Başakşehir'e satışından 2 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Trabzonspor'un devre arası transfer dönemi bilançosu ise -7,9 milyon euro oldu.

Beşiktaş, Güney Amerika pazarına açıldı

Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan bir diğer takım olan Beşiktaş ise devre arası transfer döneminde Güney Amerika'ya açıldı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş, kış transfer döneminde 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'yu kadrosuna kattı. Bu transfer için Beşiktaş, oyuncunun yüzde 50'lik hakkı için kulübü Independiente'ye 5 milyon euro ödeme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı takımın bir diğer transferi ise 20 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo oldu. Beşiktaş, bu transfer için 2 milyon euro harcama yaptı.

Bu transfer döneminde Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour ve Can Keleş ile yollarını ayıran Beşiktaş, kasasına ise sadece 1 milyon euro koyabildi.