Türk futbolunda yeni dönem başlıyor! MHK, yeni sistem üzerinde çalışıyor

Türk futbolunda hakem tartışmaları devam ederken TFF yeni bir proje hazırlığı içinde...

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Sabah'a TFF'nin "Tutarlılık İzleme Modulü" adı altında yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandığını açıkladı.

Mustafa Çulcu şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerden gelecek temsilcilerle 'Tutarlılık İzleme Modülü' oluşturacaklarmış.

Hakem kökenli olması önerilen bu temsilcileri önce MHK eğitecekmiş, sonra bu temsilciler maçları izleyecek, raporlama yapacaklarmış...

Gözlemci raporları ile karşılaştırılacak, en doğru olan bulunacak ve hakemin performansı ortaya çıkacakmış. Birden fazla kulüp, ortak bir temsilci atayabilecekmiş."