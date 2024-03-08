Konya Tarım Fuarı 20. kez açıldı

Tarım sektörünün paydaşlarının bir araya getiren Konya Tarım Fuarı, 20. kez kapılarını açtı. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı adıyla da bilinen fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenleniyor. Fuarın açılış gününde T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere, şehir protokolünden çok önemli isimler katılımcı firmaları ziyaret etti. 5-9 Mart 2024 tarihleri arasında açık kalacak olan fuar, 2003 yılından bugüne kadar 101 ülkeden 3 milyon 280 bin ziyaretçiyi ve 6 bin 891 firmayı ağırladı. Türkiye’nin en büyük dünyanın ise sayılı tarım fuarları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı, 7 ayrı salon ve açık alanda toplam 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuarda; traktörlerden biçerdöverlere, ekim makinelerinden budama makinelerine kadar en yenilikçi ürünler sergilenecek. Ziyaretçiler, tarımın tüm alanlarına özel olarak tasarlanmış çok çeşitli yeni teknoloji, hizmet ve araçları inceleme fırsatını yakalayacak. 400’den fazla katılımcı firma ise fuar süresince sektördeki en son yenilikleri öğrenme, yeni iş bağlantıları kurma ve sektörün önde gelen firmaları ile mevcut bağlantılarınızı güçlendirme fırsatı yakalayacak.

Konya Tarım Fuarı’na yabancı ziyaretçi akını

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı, Türk tarım sektörünün kalitesini ve çeşitliliğini sergileyen bir vitrin görevi görüyor. Fuarı düzenlediğimiz ilk yıldan beri 101 ülkeden 3 milyonu aşan ziyaretçiyi Konya’da ağırladık. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak, Konya Tarım Fuarı’nı 20. kez düzenlemekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu yıl çok özel ziyaretçi çalışması gerçekleştirdik. Şu ana kadar Konya uçak – tren seferlerinin ve şehirdeki otellerin tamamı yabancı ziyaretçilerle dolmuş durumda. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya bu özel günde bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim. TARMAKBİR başta olmak üzere Konya Ticaret Odası’na, Konya Sanayi Odası’na, Mevlana Kalkınma Ajansı’na ve MÜSİAD Konya Şubesi’ne de fuarımız için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Fuarımızın tüm sektöre bol kazanç sağlamasını ve hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Fuar, ihracat bağlantılarına olanak sağlayacak

TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayramoğlu, bu sene 20.’si düzenlenen fuar ile ilgili, “Toplam üretim değerinden ihracata, yarattığı katma değerden, çalışan sayısına kadar makine imalat sanayindeki 22 alt sektör arasında ilk sıralarda yer alan Türk tarım makineleri endüstrisi, gelişimini ara vermeden sürdürmeye devam etmektedir. 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde bir tarım makineleri ihracatı gerçekleştiren endüstrimiz her tarım fuarında olduğu gibi bu fuarda da lokomotif bir rol üstlenmiş olup, üyelerimiz ve sektörümüz fuar alanının yüzde 90’ından fazlasını doldurmuştur. 2 milyar dolar ihracat bandını zorlayan sektörümüz, ulaştığı teknolojik seviyeyi ülkemiz ve dünya çiftçilerine gösterebilmek amacıyla Konya Tarım Fuarı’na ayrı bir önem vermektedir. Bu vesile ile fuar süresince özellikle uluslararası kapsamda yeni iş bağlantılarının yapılacağına dair umudumuzun yüksek olduğunu belirtmek isterim” dedi.