Oyuncak dünyası Tüyap'ta buluşuyor

Tüyap Fuarcılık Grubu ve Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) iş birliğiyle hayata geçirilen Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, oyuncak sektörünün tüm paydaşlarını 25-28 Şubat tarihlerinde İstanbul’da bir araya getiriyor.

75'ten fazla ülkeden ve Türkiye'nin 70 ilinden ziyaretçi beklenen fuar, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli oyuncak fuarlarından biri olma iddiasını taşıyor. Dört gün boyunca sürecek etkinlik, sektör profesyonellerine hem en yeni ürünleri keşfetme hem de uluslararası iş birlikleri geliştirme fırsatı sunuyor.

Sektörün tüm renkleri bir arada

Fuarda, Pelüşlerden elektronik oyuncaklara, ahşap tasarımlardan lisanslı ürünlere, zeka geliştirici oyunlardan kutu oyunlarına kadar binlerce çeşit oyuncak, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fuar, sadece ürün çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda sektör profesyonellerini bir araya getiren iş birliği platformu olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

“Üretim ve ihracata katkı sağlayacağız”

Fuarın açılışında konuşma yapan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Yedi yıldır sürdürdüğümüz önemli bir organizasyon. TOYDER iş birliğiyle yıllardır devam eden sağlıklı, başarılı, iş getirisi yüksek bir organizasyon olan İstanbul Oyuncak Fuarı’nın uluslararası çapta yaygınlaşmasını da bu sene kutluyoruz. Yurt içi ve yurt dışından 73 markanın ürünleri sergilendiği bu organizasyona 80’in üzerinde ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Fuarın son gününe kadar misafirlerimizi katılımcılarımızla buluşturarak sektörün üretimine, ihracatına, iç ve dış ticaretine önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

“Sektörün en önemli buluşma noktası”

Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Akar ise, “Bizim için bugün bir bayram, bir düğün havasında geçiyor. İstanbul Fuarı, oyuncak sektörün en önemli buluşması ve tek resmi fuarı olarak bir yıl sonra yine bizi bir araya getirdi.

El becerisi, zeka gelişimi, koordinasyon, el motor gelişimi, hayalgücü gibi etmenleri göz önünde bulundurursak oyuncağı sadece oyuncak olarak görmek, oyuncağın tanımı açısından oldukça yetersizdir. Oyuncak stratejik bir öneme sahiptir oyuncak bir toplumun geleceğini belirler.“ diye konuştu. İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut konuşmasında, “Oyuncaklar yalnızca çocukların eğlencesi değil, gelişimlerini destekleyen ve hayal dünyalarını zenginleştiren en önemli araçlardan biri. Bu fuar, gelişmiş ve eğitici oyuncakların çocukların sağlıklı büyümesine katkısını gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.