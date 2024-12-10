Tüyap Fuarcılık Grubu, 45. yılını “Mirasımız Gelecek” vizyonuyla kutluyor

Tüyap Fuarcılık Grubu, 45 yıllık geçmişinde düzenlediği binlerce fuarla uluslararası ticareti canlandırmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik, eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektöre yön veren bir güç haline geldi. “Mirasımız Gelecek” vizyonuyla geleceğe odaklanan Tüyap, bugüne kadar milyonlarca ziyaretçiyi ve yüz binlerce katılımcıyı bir araya getirerek hem yerel hem de global arenada fark yarattı. Tüyap’ın fuarcılık sektöründeki öncü rolü, ekonomik etkisinin ötesine geçerek toplumsal ve çevresel dönüşüme de katkı sağlıyor.

45 yılda küresel ticaretin kalbinde bir yolculuk

Tüyap’ın 45 yıllık serüveni boyunca 1.976 yurt içi, 216 yurt dışı fuar düzenlediği, bu süreçte toplamda 380.000’in üzerinde katılımcı kuruluşa ve 75 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştığı açıklandı. Fuarlar sayesinde milyarlarca dolarlık iş bağlantısı sağlanarak uluslararası ticaretin önemli bir aktörü haline gelen Tüyap, “Mirasımız Gelecek” yaklaşımıyla bu başarıyı ileriye taşımayı hedefliyor. Bu süreçte Tüyap, sektörün değişen dinamiklerine uyum sağlayarak dijital dönüşüm projelerine öncülük etti.

2024 yılının başarılarla dolu karnesi de açıklandı

2024 yılında düzenlediği 55 fuar ile 62 ülkeden 12.657 katılımcı kuruluşa ve 173 ülkeden 3.270.255 ziyaretçiye ev sahipliği yapan Tüyap, global ticaretin nabzını tutmaya devam ediyor. Tüyap’ın yurt içinde 49, yurt dışında ise 6 fuar düzenlediği 2024 yılı, grubun fuarcılık sektöründeki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Düzenlenen fuarlar, yalnızca ekonomik bağlantılar kurmakla kalmayıp, katılımcılar arasında kalıcı iş birliklerine ve güçlü bir ağ oluşturmaya katkıda bulundu.

Tüyap50 projeksiyonu ile yeni hedefler belirlendi

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, “Tüyap olarak, 45 yıllık tecrübemizle yalnızca geçmiş başarılarımızı kutlamadık; aynı zamanda önümüzdeki yıllara yönelik yenilikçi adımlar attık. Dijitalleşme alanında güçlü çözümler geliştirme hedefiyle yola çıkarak, hem şirket içi süreçlerimizde hem de katılımcı ve ziyaretçilerimize sunduğumuz hizmetlerde kapsamlı dijital dönüşüm projeleri başlattık. Tüyap50 adını verdiğimiz projeksiyonumuzla, fuarcılık alanında dijitalleşme konusunda uluslararası düzeyde örnek gösterilecek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk çerçevesinde, enerji tüketimimizi yenilenebilir kaynaklardan karşılayan bir yapıya geçtik ve global inisiyatiflere katılarak çevresel etkilerimizi azaltmaya yönelik somut adımlar attık. Fuarcılığı sadece ticaretle sınırlı bir faaliyet olarak görmeyip, kültür, eğitim ve sosyal fayda yaratan bir platform olarak konumlandırmaya devam ediyoruz” dedi. Ünal Öztop ayrıca, dijital çözümlerle güçlenen ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğe odaklanan Tüyap’ın, Türkiye’nin uluslararası fuarcılık arenasındaki konumunu daha da güçlendirme misyonunu sürdüreceğini söyledi.

MICE turizminde Türkiye’nin tanıtımına katkı

Tüyap, MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) turizmi kapsamında Türkiye’yi uluslararası bir kongre ve fuar destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyor. TGA ve ICVB ile yapılan iş birlikleri, bu hedefin gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Tüyap, MICE sektöründe sürdürülebilirlik odaklı hibrit etkinlik modellerini geliştirerek sektöre yön vermeye devam ediyor.

“Türkiye’nin uluslararası konumu daha da güçlenecek”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, sektörün dönüşümüne katkıda bulunan yenilikçi projelerin altını çizdi ve Tüyap’ın 45. yılı ile şunları söyledi: “Tüyap olarak, 45 yıldır ülkemizin ekonomisine, ihracatına, üretimine ve istihdamına değerli katkılar sunan fuarlarımızla hizmet veriyoruz. İstanbul’dan Anadolu’nun farklı şehirlerine uzanan geniş bir coğrafyada düzenlediğimiz fuarlarla sektör temsilcilerini, yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getiriyor, ticari iş birliklerine ev sahipliği yapıyoruz. Fuarlarımız yalnızca ticari etkinlikler değil, aynı zamanda halkımız, gençlerimiz ve sanayicilerimiz için bilgi paylaşımı, yenilikleri tanıma ve etkileşim ortamları yaratıyor. Yurt dışındaki ofislerimiz ve temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ülkemize çekiyor, Türkiye’nin fuarcılık sektöründeki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz. İstanbul’un ve ülkemizin fuarcılık sektöründe aldığı payı artırmayı hedeflerken, Asya-Pasifik gibi rakip bölgelere karşı rekabetçi yapımızı korumak için yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Geleceğe olan inancımızla, 2025 hazırlıklarımızı şimdiden başlattık; bu çalışmalarla Türkiye’nin uluslararası konumu daha da güçlenecek.”

Sürdürülebilirlikte öncü adımlar devam ediyor

“Mirasımız Gelecek” vizyonu doğrultusunda çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik alanlarında öncü çalışmalar yürüten Tüyap, Türkiye’nin ilk sıfır karbon emisyonlu fuar merkezi olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi tesisiyle de dikkat çekiyor. Tesisin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Ayrıca, döngüsel ekonomi uygulamalarıyla fuar sonrası atıklar geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor. Kullanılan halılar, hayvan barınaklarına bağışlanarak hem çevresel hem de toplumsal katkılar sağlanıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu, BetterStands ve Dünya Fuarcılık Örgütü‘nün (UFI) Net Zero Carbon Events inisiyatiflerinin destekçisi olarak yer alıyor.

“Fuarlarımızın uluslararası bilinirliği arttı”

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner ise yaptığı açıklamada şu görüşlerini paylaştı: “RX Tüyap olarak, Tüyap Fuarcılık Grubu’nun 45 yıllık tecrübesini, 2012 yılından bu yana dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri olan RX Global ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkla uluslararası bir boyuta taşıdık. Bu iş birliği, fuarlarımızın global ölçekte tanınırlığını artırırken, iletişim ağımızı genişleterek sektörümüze önemli katkılar sağladı. Her yıl düzenlediğimiz on büyük proje ile hem yerli hem de yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirerek, ülkemizin ekonomisine ve uluslararası ticaret hacmine önemli katkılarda bulunuyoruz. Önümüzdeki sezonda, sağlık ve hırdavat sektörlerinde uzun yıllardır başarıyla düzenlediğimiz fuarlarla yeniden kapılarımızı açacağız. Bu uluslararası iş birliğinin gücünü, fuarcılık sektöründe daha büyük hedeflere ulaşmak için kullanmaya devam edeceğiz.”

Gelecek için eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri

Tüyap, eğitimden çevreye kadar birçok alanda topluma dokunan projeleriyle de öne çıkıyor. Darüşşafaka Cemiyeti ile uzun yıllardır süren iş birliği kapsamında öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayan Tüyap, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda da öğrencileri ağırlayarak edebiyat dünyasına adım atmalarını sağladı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölge halkı için Kahramanmaraş’ta İhtiyaç Haritası ile bir kütüphane kuran Tüyap Fuarcılık Grubu, “Kitap İyileştirir” mottosuyla dayanışmayı güçlendirdi.

Tüyap’tan işveren markasında TikTok yatırımı

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun işveren markası stratejisinde, etkinlik sektörüne yeni nesil çalışanlar kazandırmak yer alıyor. İşveren markasını güçlendirmek adına, yeni nesil iletişim araçlarını ve popüler platformları etkin şekilde kullanmaya odaklanan Tüyap, bu kapsamda TiKTok’u stratejik bir mecra olarak belirledi ve şirket bünyesinde bir gönüllü TikTok influencer ekibi kurdu.

Tüyap, kurumsal TiKTok hesabı aracılığıyla, şirket kültürünü, değerlerini ve iş süreçlerini genç ve dinamik bir dille anlatmayı amaçlıyor. Bu platform üzerinden hedef kitlesiyle daha samimi bir iletişim kurarak, etkinlik sektörünü genç yetenekler için cazip bir kariyer alanı olarak tanıtmayı planlıyor.

140Journos iş birliğiyle belgesel projesi: Tüyap’ta Buluşalım

Tüyap’ın 45 yıllık tarihine ışık tutan “Tüyap’ta Buluşalım” belgeseli, 140Journos’un iş birliğiyle hazırlandı. Belgesel, grubun sektördeki yenilikçi rolünü ve Türkiye ticaretine olan katkılarını gözler önüne seriyor.

Belgesel, Tüyap’ın tarihsel gelişimini ve geleceğe dair hedeflerini çarpıcı bir dille aktarıyor. Aynı zamanda, Türkiye’nin etkinlik sektöründeki değişim ve dönüşüm sürecini izleyicilere sunarak sektörel bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. Ön gösterimi şirketin çalışanlarına yapılan belgeselin, önümüzdeki dönemde dijital platformlarda yayınlanması planlanıyor.

Geleceğe doğru kararlı adımlar

Tüyap Fuarcılık Grubu, 45 yıllık başarı hikayesiyle sadece ticaretin değil, kültürler arası köprülerin de temsilcisi olarak dikkat çekiyor. “Mirasımız Gelecek” mottosuyla sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve eğitim gibi alanlarda öncü rolünü sürdüren Tüyap, hem Türkiye hem de dünya için değer yaratmaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Bu kararlılık, şirketin önümüzdeki yıllarda da global pazarda güçlü bir aktör olarak yer alacağının sinyallerini veriyor.

Bu süreçte Tüyap, yalnızca geçmiş başarılarını değil, aynı zamanda gelecekte sektörü dönüştürecek projelere olan bağlılığını da ortaya koyuyor. Fuarcılığın merkezinde yer alan bu vizyon, ticari sınırları aşarak insanları, kültürleri ve fikirleri birleştirme misyonunu sürdürüyor.