Garanti BBVA Kripto uygulamasına Chiliz token eklendi

Garanti BBVA Kripto mobil uygulaması varlık portföyüne Chiliz tokeni ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine kolay ve güvenli kripto cüzdan ve alım satım deneyimi sunan Garanti BBVA Kripto mobil platformu, varlık portföyüne Chiliz'i (CHZ) dahil etti. Kullanıcılar, Chiliz varlıklarını Ethereum ağı üzerinden transfer edip saklayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı, güçlü sermaye yapısı ve karlılığıyla dikkati çeken Garanti BBVA'nın bağlı ortaklığı olarak kurulduklarını belirtti.

Hedef, kripto hizmetini kolay bir deneyimle sunmak

Finansal güçleri, finans sektöründen gelen tecrübeye sahip yetkin insan kaynakları ve teknik donanımlarıyla kurumsal yönetişim ilkelerine uygun bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Abalı, güven içinde hareket etmek, kriptoya yatırım yapmak ve kafası rahat etsin isteyenlere kripto hizmetini kolay bir deneyimle sunmak üzere çalışmalarını geliştirdiklerini aktardı.

Abalı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kısa sürede ilgiyle karşılanan Garanti BBVA Kripto uygulamamızda mevcutta Bitcoin, Ethereum, Ethereum üzerinden ERC-20 token olarak USDC ve AVAX ile dolar ve çaprazlarla alım satım imkanı sunuyoruz. Bu varlıklara Ethereum ağı üzerinden transfer ve saklama yapılmasına olanak sağlayan Chiliz'i de ekledik. Faaliyete geçmemizin üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen müşterilerimizden büyük bir ilgi görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Garanti BBVA Kripto'da ilerleyen dönemlerde kullanıcılarımızın ihtiyaçları paralelinde ve özenli listeleme süreçleri sonucunda varlık portföyümüzü genişletmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."​​​​​​​