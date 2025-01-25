Gedik Holding YKB Hülya Gedik: Rakip firmalara göre yüzde 20 daha pahalıyız

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Bloomberg HT’de Üst Düzey programında Arzu Maliki’nin konuğu olduğu yayında üretim ve ihracata yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Gedik, 62 yıllık şirket geçmişinden bahsederken, 2024 yılında enflasyon, kur, para politikası ve faizlerinden seyrinden etkilendiklerini belirtti.

Metal sektöründe, kaynak, döküm, vana gibi üretimleri olduğunu ve aynı zamanda hizmet sektöründe de üniversite alanında olduklarını hatırlatan Hülya Gedik, “2024 tabii ki enflasyonu düşürmek için uygulanan düşük kur, sıkı para politikası ve yüksek faiz bizi de derinden etkiledi. Bütçelediğimiz rakamlara ulaşmamızda çok zorluk çektik” dedi.

Türk sanayicilerinin B Planı

Düşük kur politikası sebebiyle ihracatta rekabetçiliğin daha da düştüğünü belirten Gedik, “Uzakdoğu’daki rakip firmalar karşısında yüzde 20 değerinde fiyatlarımız daha yüksek seyretti bu da ihracatımızı genel seyrine göre daha düşük yapmamıza sebebiyet verdi” dedi.

Türk sanayicilerinin B planlarının hep olduğunu söyleyen Gedik, “Farklı pazarlarda ne gibi fırsatlar bulabiliriz, buna odaklandık ve bütçelediğimiz rakamı biraz daha dengelemeye çalıştık” derken, “2024’e genel olarak baktığımızda daha önceki senelerde göstermiş olduğumuz büyümeyi maalesef gösteremedik. Üretimde de iç pazarda önemli projeler yer almadı, biz mallarımızı projeler oldukça satabiliyoruz. Yatırımın az olması tabi satışlarımızı da olumsuz etkiledi” dedi.

“Banka kredilerine ihtiyaç var”

2025 beklentilerine yönelik de Hülya Gedik, şirketlerin her yatırımı kendi öz sermayesi ile yapma imkânı olmadığını banka kredilerine de ihtiyaç duyduklarını vurgularken, “Faizler çok yüksek olduğu zaman projeye de başladıysak devam etmek zorundayız. O yüzden farklı alternatiflere ve çözümlere bakıyoruz” dedi. Gedik, 2024’te yatırımlarının sürdüğünü, 2025’te tasarrufa yönelik, verimliliği ön plana alan bir strateji belirlediklerini açıkladı.

“Teknolojinin endüstride kullanımı bizim daha verimli üretim yapmamızı gerektiriyor” diyen Gedik, “2025’te yatırımlarımızı sürdüreceğiz ama biraz daha yavaşlayacağız iç pazarda, dış pazarda da hedefimiz küresel ölçekte bir firma olmak” diye belirtti.

“Hindistan’ın yıldızı parlayacak”

Holding’in yatırımlarından bahseden Hülya Gedik, “Azerbaycan’da bir üretim yeri açmıştık burası iyi gidiyor, buradaki üretimi daha da artırarak devam edeceğiz. Asya Pasifik’teki üretim çok önemli çünkü Avrupa’daki durgunlukta Asya Pasifik’teki üretimin şahlanmasına sebep oldu. Bizde orada yatırım kararı aldık, geçen sene bunla uğraştık” dedi.

Trump’ın göreve gelmesiyle Çin-Amerika ticaret savaşlarının Hindistan’ın yıldızını daha çok parlatacağını düşündüğünü açıklayan Gedik, “Biz de bu sene içinde Hindistan’da bir ortakla da anlaşarak bir üretim tesisi kuracağız. Artık dış ülkelerde yerelleşmek gerekiyor” dedi.

“Avrupa durağan da olsa bizim hala önemli bir pazarımız”

Türkiye’de üretip satmanın artık hem lojistik olarak çok zor ve rekabetçi olamadığını söyleyen sanayici, müşterinin yanında olmanın her zaman için daha hızlı büyümeye sebebiyet verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Hindistan’da senede bin ton üretim hedefliyoruz. O yüzden 2025 faklı ve güzel bir sene olacak. Artık kendi kendine yetmek önem kazanıyor. Bence bir ülkenin kalkınması için ekonomisinin ileriye gitmesi için üretim şart ve üretimle ülkeler zenginleşiyor. Bir de üretim istihdamı da beraberinde getiriyor. Amerika üretimde çok gelişmiş olsa da hala sanayinin önemine değiniyor. Aslında çok destek verilmesi lazım, Çin nasıl ihracat yapan sektörlerini ve şirketleri destekliyor. Bizim de böyle teşviklere ihtiyacımız var. Biz Gedik olarak teşvikler hep alıyoruz fakat teşviklerin iyi bir denetim altında gerçekten ihracat yapan firmalara verilmesi lazım şu anda zaten düşük kur politikası dolayısıyla ihracatta fiyatlarda bir basınç var ve eskisi kadar rekabetçi olamıyoruz. Türkiye çok önemli bir ülke ve jeopolitik olarak da konumu çok iyi o yüzden rekabetçiliğini kaybetmemesi gerekiyor. Avrupa durağan da olsa bizim hala önemli bir pazarımız."

"İhracatçıya destek verilmeli"

Hülya Gedik, "Daha çok mal üretip satabilmemiz için ihracatçıya daha fazla destek olunması lazım." derken, Çin’in şirketlerine verdiği desteği örnek gösterdi. "Türkiye’de Türk şirketlerine destek verebilir" diye Gedik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Düşük kur politikası karlılığımızı hemen hemen sıfırladı. Biliyorsunuz ihracatta müşteri kaybetmek çok kolay ama kazanmak zor ve rekabetçi olamazsak kemikleştik müşterilerimizi kaybedebiliriz. İhracatçıya destek verilmeli. Üretimde de verimliliğe önem verilmeli. Biz üretimde mevcut ürünlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz.”